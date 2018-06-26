Нападающий клуба «Вашингтон» Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин привезет кубок Стэнли в Москву в июле

Нападающий клуба «Вашингтон» Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин привезет кубок Стэнли в Москву в начале июля. «Вашингтон» — действующий обладатель трофея.

Овечкин также планирует привезти кубок, который вручается самому ценному игроку плей-офф. Этот приз форвард получил по итогам финала.