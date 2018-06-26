Казанскому Рубин грозят серьезные санкции
Казанскому Рубин грозят серьезные санкции. Международная Федерация футбола начала проверку казанского клуба в связи с финансовыми махинациями.
ФИФА начала проверку в «Рубине» после жалобы бывшего полузащитника казанцев Алекса Сонга, заявившего о клубном долге перед ним в размере € 9 млн. Помимо этого камерунский футболист пожаловался на финансовые махинации в «Рубине». По словам Сонга, для сокрытия долгов клуб поменял юридическое лицо перед лицензированием. Результатом расследования ФИФА может стать исключение казанцев из еврокубков.
Кроме того, по информации английского The Telegraph, в России в отношении «Рубина» могут быть приняты гораздо более жёсткие меры. Клубу грозит отзыв лицензии РФС и исключение из Российской футбольной Премьер Лиге.
Ранее Ген Директор Рубина Рустам Саяхов сообщил, что казанский клуб подал иск в ФИФА с просьбой взыскать с Сонга 40 млн евро за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке.
Комментарии1
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polsan 26 июня 2018 | 15:20
Красивая арифметика у Ген Директор Рубина Рустама Саяхова! ))
Чтобы не платить 9 миллионов надо востребовать 40 миллионов!
Зарплаты у этих футболистов конечно уж очень привлекательные! ))