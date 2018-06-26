В Свердловской области депутаты регионального заксобрания выступают против пенсионной реформы
В Свердловской области депутаты регионального заксобрания выступают против пенсионной реформы. Протест гасит парламентское большинство партии власти.
Областное заксобрание не поддержало предложение фракции КПРФ направить в Госдуму обращение против принятия закона об увеличении пенсионного возраста. За проект обращения проголосовали 10 депутатов, против – 26 процентов, двое воздержались, четверо не голосовали. Об этом руководитель фракции Александр Ивачев написал на своей странице в Facebook.
Представители «Справедливой России» сегодня провели пикет против пенсионной реформы. Активисты СР растянули плакат с лозунгом «Сдохнем на работе», пишет Знак.ком. Вместе с активистами на пикет вышли три депутата-эсера. Пенсионный возраст правительство россии предлагает повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет жензщинам.
Свердловские отделения партий «Яблоко». «ПАРНАС» и «Левого фронта» намерены провести в Екатеринбурге в начале июля акции протеста против пенсионной реформы. Областные власти отказываются согласовывать митинги, ссылаясь на особый режим безопасности, введенный на время чемпионата мира по футболу.
Комментарии7
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nitsahon 26 июня 2018 | 15:09
пора митинги против пенс.реформы переводить в формат встреч с депутатами(на которые - вроде как - разрешений не требуется)... масштаб, конечно, не тот... но на первое время - и такой вариант сойдет...
prusol 26 июня 2018 | 15:12
Пенсионный возраст должен быть повышен.
kindman_a 26 июня 2018 | 15:33
prusol:
Зарплаты - тоже.
prusol 26 июня 2018 | 15:43
kindman_a: Безусловно, Вы правы.
askol2016 26 июня 2018 | 15:13
Если погонников и всяких там чиновников и госслужащих отправлять на пенсию на общих основаниях, повышать пенс. возраст вообще не понадобится!..
dekadik 26 июня 2018 | 15:16
Гребанные Единоросы...но ничего придёт время....лично буду им клизмы с серной кислотой в их жирные анусы вставлять.
yralez 26 июня 2018 | 15:25
Партия жуликов и воров добьется своего.