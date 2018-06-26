В Москве, на  90-м году жизни скончался известный поэт Андрей Дементьев

Он стал знаменит благодаря песням — на его стихи в советские времена, да и после их исполняли популярные эстрадные артисты.

В 80-х годах он работал главным редактором журнала «Юность», в конце 90-х возглавлял бюро Российского телевидения на Ближнем Востоке.

Супруга поэта рассказала, что Дементьев давно болел, однако в последнее время чувствовал себя неплохо – он готовился к празднованию юбилея, которое должно было пройти 20 июля в Твери.