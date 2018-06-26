Путин отправил в отставку полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Его место занял бывший советник президента Николай Цуканов.

Игорь Холманских, также как и остальные полпреды, с 7 мая – даты вступления в должность Владимира Путина — имел статус исполняющего обязанности. Слухи о том, что Холманских не будет переназначен на пост, ходили с середины мая. По некоторым данным, обсуждался вопрос о его переводе в правление корпорации «Уралвагонзавод». Новым полпредом станет экс-советник Путина Николай Цуканов.

Новый представитель президента появился также в Центральном федеральном округе – им стал также бывший помощник главы государства Игорь Щеголев. Кроме того сменился полпред Северо-Кавказского федерального округа – это кресло занял экс-заместитель командира Сил специальных операций, генерал-лейтенант Александр Матовников.

Полпреды в Северо-Западном, Сибирском и Южном округах свои места сохранили.