Путин отправил в отставку полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Игоря Холманских
Путин отправил в отставку полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Игоря Холманских. Его место занял бывший советник президента Николай Цуканов.
Игорь Холманских, также как и остальные полпреды, с 7 мая – даты вступления в должность Владимира Путина — имел статус исполняющего обязанности. Слухи о том, что Холманских не будет переназначен на пост, ходили с середины мая. По некоторым данным, обсуждался вопрос о его переводе в правление корпорации «Уралвагонзавод». Новым полпредом станет экс-советник Путина Николай Цуканов.
Новый представитель президента появился также в Центральном федеральном округе – им стал также бывший помощник главы государства Игорь Щеголев. Кроме того сменился полпред Северо-Кавказского федерального округа – это кресло занял экс-заместитель командира Сил специальных операций, генерал-лейтенант Александр Матовников.
Полпреды в Северо-Западном, Сибирском и Южном округах свои места сохранили.
Комментарии11
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romashka__ 26 июня 2018 | 15:07
На повестке - освобождение Олега Сенцова.
rakaliya_ 26 июня 2018 | 15:08
Про то, как Цуканов завоевал благосклонное отношение патриарха Кирилла, в Калининграде вспоминают следующее. «Став губернатором, Цуканов сразу сделал очень умную штуку. У его предшественника, Бооса, был большой конфликт с патриархом Кириллом по теме немецких кирх, которые РПЦ хотела получить в собственность по закону о возврате церковного добра, а Боос не отдавал, потому что это общественно значимые объекты. Цуканов первым же своим указанием, через неделю после инаугурации, отдал 15 таких объектов РПЦ», — рассказывает журналист Алексей Милованов.
Два года спустя у Цуканова появился вице-премьер Константин Суслов — бизнесмен, владелец водочного производства и председатель совета Калининградского регионального отделения «Российского клуба православных меценатов». В Калининграде считают, что Суслова рекомендовал именно патриарх, который был знаком с тем еще с 90-х. По неофициальным данным, Суслов с РПЦ занимался торговлей подакцизными товарами, пользуясь налоговыми льготами церкви.
Свой чувак , скрепоносный ...
luger_max_otto 26 июня 2018 | 15:12
Еще один пацан к успеху пошел. А Холманского, похоже, выкинули как использованный презерватив.
kryimsdiiick 26 июня 2018 | 15:31
luger_max_otto: не занёс за должность.
zemljanka 26 июня 2018 | 15:35
Царствует...
prusol 26 июня 2018 | 15:08
Не красавец.
irinaapril 26 июня 2018 | 15:16
Что, теперь у Путина отпала необходимость в танках, на которых этот Холманский обещал приехать, чтобы разобраться теми, кто хотел смены президента?
post_v 26 июня 2018 | 15:16
Холманских - в отставку... а ему всего лишь 48 лет.
Опять в Нижний Тагил, а там "мужикам" не платят...
"...Если, что называется, полиция не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, разумеется, в рамках закона" (Холманских, 2011)
putin_itogy 26 июня 2018 | 15:16
Следующий - Шейнин...
Людмила Евгеньевна Улицкая...
Браво!
Сегодня по 1-му каналу, в прайм-тайм,
Шейнин(с большой буквы..) дал ей по Скайпу высказаться.
На свою голову(которую скоро уволят).
И получил - имя НАВАЛЬНЫЙ, в прямом эфире 1-канала!
И были гром...))
И "Править" вместо "Управлять"..
и многое другое.
Собачки Корги, неграфа Шувалова, на высоте 13км. под холодное шампанское на кожаных сидениях Bombardier Global 5000, летящие "защищать честь Россиии"..
Чиновник путинского разлива, при заросших в пустыри малых деревнях и городах России.
Безвременье путинского времени.
В конце закрытия эфира, Шейнин извинился за свой мат вначале шоу, в адрес писательницы..
Видимо понял, умненький Шейнин ученик Познера, что это его последняя лебединая песня. ))
clandestino 26 июня 2018 | 15:23
А я думал, что уралвагонзавод Холманских это навечно. Ан нет! Тут одно из двух: либо дядька оказался совершенно никчёмным и неприменимым практически, либо он простой человек ужаснулся тому, в какую компанию он попал.
ramen 26 июня 2018 | 15:26
Мавр сделал своё дело, товарищ мавр может покинуть помещение.