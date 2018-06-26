Посольство РФ в Португалии оказывало и будет оказывать содействие семье скончавшегося музыканта Александра Сучилина

«Мы связали семью скончавшегося с похоронным бюро, со своей стороны консульский отдел окажет все необходимое содействие в плане оформления документов, а семье нужно просто принять решение, будет ли осуществляться транспортировка тела в Россию или же будет происходить кремация тела на месте», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь посольства России в Португалии Александр Брянцев. Лидер советской и российской арт-рок-группы «До Мажор» Андрей Сучилин скончался на 59 году жизни в Португалии. В Португальской больнице музыкант оказался в конце мая, так как из-за начавшегося у него во время перелета некроза был снят в городе Фару с рейса самолета, на котором возвращался из отпуска супругой.

«Когда Андрей был снят с рейса, его жена связалась с консульским отделом и рассказала об обстоятельствах произошедшего. Наш консул рекомендовал, с учетом медицинского характера ситуации, незамедлительно обратиться за врачебной помощью. С тех пор до вчерашнего дня, когда стало известно о трагическом исходе событий, с консульским отделом уже никто не связывался, хотя мы со своей стороны предлагали обращаться, если понадобиться какое-то содействие, за исключением вопросов организации перелета, так как он был невозможен по медицинским причинам», — сказал представитель Посольства.

Ранее в эфире «Эха Москвы» супруга скончавшегося музыканта Лидия Тихонович сообщила о том, что консульство РФ в Португалии изначально отказало ее мужу в какой-либо поддержке. «Когда я позвонила в консульство, я не получила никакого ответа, никаких инструкций. Мне обещали, что со мной свяжется человек из похоронного агентства, он не связался, его телефон не работает и не отвечает, и в консульство я сегодня никак не могу дозвониться», — рассказала она.

Кроме того, по словам Л.Тихонович, прежде чем компания «Ингосстрах», в которой был застрахован ее супруг, согласилась выплатить компенсацию за его лечение, ей пришлось предоставить дополнительные документы, а ее знакомым составить ряд жалоб.