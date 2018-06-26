В центре Москвы ограбили актрису Марию Миронову — у нее украли три тысячи долларов. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Как отмечает РБК, ранее Миронова участвовала в съемках телесериала «Садовое кольцо» и в одном из эпизодов ее героиню тоже грабили.