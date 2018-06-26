В центре Москвы ограбили актрису Марию Миронову — у нее украли три тысячи долларов
В центре Москвы ограбили актрису Марию Миронову — у нее украли три тысячи долларов. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Как отмечает РБК, ранее Миронова участвовала в съемках телесериала «Садовое кольцо» и в одном из эпизодов ее героиню тоже грабили.
Комментарии14
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chubazzl 26 июня 2018 | 14:38
Носить с собой три штуки баксов? Зачем???
amarnsky 26 июня 2018 | 14:44
chubazzl: а на покупки всякие - на проезд - как же без мелочи....
zkotor 26 июня 2018 | 14:42
Вова с подельниками ограбил каждого и на суммы кратно превышающие эту и ничего не возбУждено
cattt 26 июня 2018 | 14:58
zkotor: Так все таки украли или ограбили, грабеже, это когда средь бела дня отнимают что то.
benny_point 26 июня 2018 | 14:43
Для Машеньки 3 штуки баксов зарплата за один день, на помрёт с голода и не пойдёт по миру.
polsan 26 июня 2018 | 14:57
benny_point: деньги ж не Ваши, вот если бы и Вас в тот день грабанули ))
jblack2 26 июня 2018 | 14:47
Видать, засветила случайно в людном месте американские рубли.
Грабители, часто действуют спонтанно, увидев легкую поживу - кошелёк, телефон, открытую машину...
abuvgrobu 26 июня 2018 | 14:47
Слишком хорошо при нынешней власти паяцы жить стали.. Ничего, не обеднеет, очень быстро себе ещё накривляет..
yralez 26 июня 2018 | 14:50
Сходила за хлебушком.
annacrimea 26 июня 2018 | 14:54
Ну, не пожалеют Миронову люди, не пожалеют!.. Живущие на аналогичную сумму год - они не проникнутся. У кого суп не густ, а у кого жемчуг мелок.
forum_participant 26 июня 2018 | 14:55
Эхо, так ограбили или украли?
forum_participant 26 июня 2018 | 14:55
Эхо, так ограбили или украли?
ed10075 26 июня 2018 | 14:59
Только в России могут носить при себе три тысячи кэша. В Штатах многие годами не держат в руках более 20 долларов. В Европе наличные свыше полтинника иногда не принимают к оплате.
doxerom 26 июня 2018 | 15:01
Если человек дурак, то это надолго, как правило на всю жизнь. Может пропила, а "украли" отмазка. Актрисульки еще те оторвы.