Совет ЕС окончательно одобрил новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро
Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму до 1 миллиарда евро при выполнении страной определенных условий, говорится в Twitter Совета.
«Украина, макрофинансовая помощь. Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», — говорится в сообщении.
Европарламент со своей стороны уже согласовал эту поддержку. Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы, сообщает РИА.
Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года.
Еврокомиссия в середине марта предложила эту новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро. Она должна была пройти согласование Советом ЕС и Европарламентом.
Предыдущая подобная программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку ее власти не выполнили ряд условий, в том числе, в области реформ по борьбе с коррупцией.
Поэтому борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от ЕС, сообщала Еврокомиссия.
Комментарии9
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prof57 26 июня 2018 | 14:39
Ну хватит на несколько часов работы нескольким коррупционерам вна Украине....
nersesov 26 июня 2018 | 14:41
prof57: я вас попрошу, не коррупционерам, а революционерам
shplint_05 26 июня 2018 | 15:16
Ишь ты, ещё условия какие-то. А Поросёнок уже новый сейф прикупил.
prof57 26 июня 2018 | 15:28
nersesov: Не думаю, что они рвутся в революционеры... коррупционер дернул в Лондон и все дела.... а судьба революционера если шухер, то могут повесить или пристрелить.
novirusisch 26 июня 2018 | 14:58
prof57: фйИГНЯ ПОМОЩЬ.
ГАЗПРОМ ОКАЖЕТ УКРАИНЕ ПОМОЩЬ НА 2,5 МИЛЛИАРДА ДЛЯ НАЧАЛА.
ПОТОМ РОССИЯ ПОДКЛЮЧИТСЯ.
!00 милливардов минимум палатить придется за украденное в Крыму украинское имущество.
prof57 26 июня 2018 | 15:23
novirusisch: Никто в мире халявщиков не любит и не кормит..... а так помечтайте.
novirusisch 26 июня 2018 | 15:40
prof57: Мальчик, это Газпром хотел на халяву проехаться.
Не вышло.
Ну и за награбленное тоже придется заплатить.
Все эти дороги, водопроводы, линии электропередач, газопроводы, общественные здания и т.п. подобноепринадлежали Украине.
За захваченное чужое имущество придется платить.
Решения судов по наглому ограблению будут однозначными.
lvl100500 26 июня 2018 | 14:51
///«Украина, макрофинансовая помощь. Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», — говорится в сообщении./// - проще говоря для поддержания шаровар.
fresh_breeze 26 июня 2018 | 14:53
Если через год на Украине будет новый президент-"неолигарх" (Тимошенко), помощь надо будет начинать сначала, так как всё, что было перечислено Украине после путча 2014 года, будет трактовано, как украденное Порошенко и его кликой, по типу, как эта хунта пыталась дистанцироваться от кредитов, взятых при Януковиче, мол, они всё украли с них и спрашивайте.