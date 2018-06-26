Совет ЕС окончательно одобрил новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро

Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине пакета новой макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму до 1 миллиарда евро при выполнении страной определенных условий, говорится в Twitter Совета.

«Украина, макрофинансовая помощь. Сегодня Совет ЕС одобрил 1 миллиард евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины и поддержки экономической стабилизации и программы структурных реформ», — говорится в сообщении.

Европарламент со своей стороны уже согласовал эту поддержку. Ранее источник, знакомый с вопросом, сообщал, что окончательное подписание пакета финпомощи властями ЕС ожидается в июле. Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры и реформы, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов в рамках этой программы, сообщает РИА.

Евросоюз планировал выдать эту помощь Украине двумя траншами, программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

Еврокомиссия в середине марта предложила эту новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро. Она должна была пройти согласование Советом ЕС и Европарламентом.

Предыдущая подобная программа с объемом финансирования в 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро в обмен на проведение реформ. Однако последний транш Еврокомиссия как распорядитель программы стране не предоставила, поскольку ее власти не выполнили ряд условий, в том числе, в области реформ по борьбе с коррупцией.

Поэтому борьба с коррупцией должна стать одним из условий выделения Украине новой финпомощи от ЕС, сообщала Еврокомиссия.