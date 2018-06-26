Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о Брекзит
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила законопроект о Брекзит – он стал законом.
Он начнет применяться после выхода Великобритании из Евросоюза 29-го мая 2019 года.
Комментарии2
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sg90 26 июня 2018 | 14:44
Королева - агент ФСБ! Всем известно что брексит - кремлевский проект...
fresh_breeze 26 июня 2018 | 14:59
Брекзит — это начало конца единой Европы, хотя Меркель с нетерпением ждёт того дня, когда Британия покинет ЕС и не сможет больше блокировать её, по сути, единоличные решения, с которыми все остальные страны вынуждены будут соглашаться.
PS:
"Она уничтожает мою Европу", - это сказал когда-то, задолго до Брекзита, Гельмут Коль. Догадайтесь на счёт "раз", кто эта "она".