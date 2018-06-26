В Тегеране продолжаются протесты против повышения цен и ослабления национальной валюты, риала
Магазины закрыты второй день – торговцы тоже участвуют в митингах, — сообщает межарабский телеканал Аль-Арабия".
По данным телеканала, участники акции протестуют против траты денег на ополченцев, которых Иран отправил в арабские страны.
После того, как президент США объявил о санкциях против Ирана, реал резко подешевел к доллару США. Инфляция в мае превысила 9,5 процента.
Комментарии7
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zkotor 26 июня 2018 | 14:39
И только расейские терпилы ссыкуны никогда не протестуют, хоть живьём их закапывай роптать не будут
m_doc 26 июня 2018 | 14:54
zkotor: А ты лично, поди, уж все копыта с рогами в протестах отбил и ноги до колен стёр, борцун хренов.
pro_hanov 26 июня 2018 | 14:40
«участники акции протестуют против траты денег на ополченцев»
А наши пенсионеры готовы умереть на рабочем месте, лишь бы «гуманитарная помощь» исправно стреляла и взрывалась на Востоке Украины.
m_doc 26 июня 2018 | 14:57
pro_hanov: Ты за себя отвечай. Что за привычка про абстрактных персонажей трындеть... Или эти умирающие пенсы - твои ближайшие родственники?
doxerom 26 июня 2018 | 14:58
Вот ответ на вопрос, кто такие русские. Шваль подзаборная без чувства собственного достоинства. Холопы, если кратко.
m_doc 26 июня 2018 | 15:06
doxerom: Т.е ты шваль и холоп? И предки твои из той же серии... Интересные откровения:)
greeg1 26 июня 2018 | 15:17
Некоторые источники передают, что протесты в Иране направлены больше против аятолл, нежели падения реала. Что-то подсказывает мне, Иран ждут большие перемены.