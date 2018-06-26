В Тегеране продолжаются протесты против повышения цен и ослабления национальной валюты, риала

Магазины закрыты второй день – торговцы тоже участвуют в митингах, — сообщает межарабский телеканал Аль-Арабия".

По данным телеканала, участники акции протестуют против траты денег на ополченцев, которых Иран отправил в арабские страны.

После того, как президент США объявил о санкциях против Ирана, реал резко подешевел к доллару США. Инфляция в мае превысила 9,5 процента.