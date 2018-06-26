Тема строительства Транс-Кавказской высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Грозного поднималась

Однако никаких решений по этому вопросу пока не принято, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщила о том, что Рамзан Кадыров предложил включить новую магистраль в «Стратегию пространственного развития Российской федерации до 2025 года».

По подсчетам издания, стоимость высокоскоростной дороги до Грозного может превысить один триллион рублей без учета подвижного состава.