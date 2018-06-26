Тема строительства Транс-Кавказской высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Грозного поднималась
Однако никаких решений по этому вопросу пока не принято, — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее газета «КоммерсантЪ» сообщила о том, что Рамзан Кадыров предложил включить новую магистраль в «Стратегию пространственного развития Российской федерации до 2025 года».
По подсчетам издания, стоимость высокоскоростной дороги до Грозного может превысить один триллион рублей без учета подвижного состава.
Комментарии8
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abuvgrobu 26 июня 2018 | 14:43
Если пенсионный возраст повысить до 70 лет то можно не один триллион выручить
luger_max_otto 26 июня 2018 | 14:44
И на кой она нужна, собственно? Что, это направление так загружено пассажирами? Что, Армавир- Минводы- Прохладная- Беслан- Грозный пользуется такой популярностью?
odobryam_s 26 июня 2018 | 14:47
luger_max_otto: Наверное, чтобы быстрее приехать на защиту кремлевского пересидента....
luger_max_otto 26 июня 2018 | 14:51
Куда, в Краснодар?
piter_ug 26 июня 2018 | 14:56
odobryam_s: //чтобы быстрее приехать на защиту кремлевского пересидента....//
Ну тогда через Пластуновскую. В давно минувшие времена от пластуновцев здорово им досталось.
plidurok Андрей Филимонов 26 июня 2018 | 15:00
«Стратегия пространственного развития Российской федерации». Звучит пошло, потому что двусмысленно.
ltric 26 июня 2018 | 15:01
Аллах построит.
doxerom 26 июня 2018 | 15:06
А чем занят аллах, почему он к нему не обратился. Может выслать денег на лопату, пусть начинает пока сам, потом и другие подтянутся.