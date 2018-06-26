Игорь Холманских освобожден от должности полпреда президента в Уральском округе
Игорь Холманских освобожден от должности полпреда президента в Уральском округе. Такой указ подписал Владимир Путин. От должности освобожден и полпред на Северном Кавказе Олег Белавинцев.
Полномочным представителем в Центральном округе назначен Игорь Щеголев, — сообщает сайт Кремля.
Комментарии15
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merelymy 26 июня 2018 | 14:38
- И ты, Брут!
- Врут... наговаривают.
cattt 26 июня 2018 | 14:44
merelymy: Не привел он танки Уралвагон завода в Москву, вот и не чего было хвастать.
balamuto 26 июня 2018 | 14:58
Хватит, петрушка попетрушился вдоволь...пора обратно за верстак на вагоностроительный.
sparky 26 июня 2018 | 14:43
Надеюсь, Холманскому дали по выходу золотой танк для поездки в Москву.
zkotor 26 июня 2018 | 14:44
Использованный презерватив больше не требуется. И как же ты игорёк, ХИВИ ты эдакий, своим землякам в глаза смотреть будешь?
juche 26 июня 2018 | 14:58
Игорек долларовый миллионер в отличии от нас, он уже может на пенсию с элитными развлечениями, медициной. многомиллионными или миллиардными вилами( если в рублях). Все эти земляки в ногах будут валяться и его дерьмо жрать. что бы заполучить у него работу. Так кто не удачник.
baran_provokator 26 июня 2018 | 15:03
как гриццо, ...и обстругал иуда самого себя.
kentukky 26 июня 2018 | 14:45
"Таких не берут в космонавты"... бесперспективных жополизов! Как там в Европе: Obut anus, abit onus!
luger_max_otto 26 июня 2018 | 14:48
А неслабо парень поднялся исключительно на лизании задницы. Вот уж поистине пропутинская прошмандовка!
provincial49 26 июня 2018 | 14:49
Что, опять на завод? Или на льготную пенсию? Перетрудился, поди, прокладкой работать
plidurok Андрей Филимонов 26 июня 2018 | 14:57
provincial49: Сменит посла в Аргентине
piter_ug 26 июня 2018 | 14:51
Ну ничего, пойдёт коровам хвосты крутить, в смысле танкам гайки закручивать.
johnywalker 26 июня 2018 | 14:58
Закончилась халява..
koshkaedu 26 июня 2018 | 15:04
А уральские танки освобождены?
asyrj 26 июня 2018 | 15:11
Конечно же Холманский -- холмик Уральскому округу не подходит.
Вот назначит Путен Надгорного-Сверхтибетского и все пойдет как надо.
Лучше Путену надо работать с кадрами и прочими горными породами.