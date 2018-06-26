Игорь Холманских освобожден от должности полпреда президента в Уральском округе. Такой указ подписал Владимир Путин. От должности освобожден и полпред на Северном Кавказе Олег Белавинцев.

Полномочным представителем в Центральном округе назначен Игорь Щеголев, — сообщает сайт Кремля.