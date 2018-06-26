Песков: Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека Совета Европы

Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

-Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать. Но вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства, она не может стать основанием для каких-то действий. Потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации. Процедура прописана в законе. Мы уже об этом говорили неоднократно

Песков добавил, что подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет.