Песков: Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека Совета Европы
Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
-Наверное, оно было направлено по дипломатическим каналам. Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать. Но вы знаете, что подобная просьба с точки зрения российского законодательства, она не может стать основанием для каких-то действий. Потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации. Процедура прописана в законе. Мы уже об этом говорили неоднократно
Песков добавил, что подвижек в вопросе освобождения Сенцова нет.
Комментарии44
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gordy 26 июня 2018 | 14:37
@Потому что вы знаете, какая процедура помилования в Российской Федерации.@
Немилостивая?
romashka__ 26 июня 2018 | 14:41
Песков вызывает раздражение.
pyco_mypucmo 26 июня 2018 | 14:42
... с точки зрения российского законодательства...
ну вот, злопыхатели, смотрите: и путин оглядывается на законы.
rihard 26 июня 2018 | 14:42
romashka__: Скорее отвращение...
shplint_05 26 июня 2018 | 15:01
Отвечаем на сурдо языке. Сжимаем ладонь левой руки в кулак и поднимаем его вверх, сгибая руку в локте. Одновременно ребром ладони правой руки ударяем по внутренней части локтевого сгиба левой. Показываем всю последовательность движений генсеку Яглунду.
georg100 26 июня 2018 | 15:03
Найдется ли хоть один человек, который будет направлять прошения о помиловании писькова, когда он будет сидеть в казематах ?
А ведь это время наступит, будь уверен письков!
prusol 26 июня 2018 | 15:18
romashka__: А у меня, в отличии от Вас, Песков вызывает симпатию.
zemljanka 26 июня 2018 | 15:31
Людоедство.
cattt 26 июня 2018 | 14:42
gordy: Не наиздевался еще Главпахан, да и милость в Путирашке как то не моде.
zabairalec 26 июня 2018 | 15:32
gordy: Учи матчасть, умник))
luger_max_otto 26 июня 2018 | 14:41
Во- первых, он не читал, во- вторых и так все знает, а в третьих... Кстати, Сенцов жив, или как?
archibald_dandy_esquire 26 июня 2018 | 15:05
luger_max_otto:
Песков в своём репертуаре:
"...Пока еще я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать..."
а чем он там вообще занимается? самоизбранцев ласкает?
zabairalec 26 июня 2018 | 15:35
luger_max_otto: Не только жив, но и поправляется)))... пока лишь на 2 кг и пиливать он хотел на помилование, оно ему как зайцу стоп-сигнал, поэтомк он и не пишет, а либерасты и типо, интеллигенция раскудахтались понапрасну))) ...кина не будет)))
vasya_von_smetankin 26 июня 2018 | 14:42
Своим - всё, остальным - "закон".
kp6ic 26 июня 2018 | 14:45
если он шел убивать людей, о каком помиловании вообще идет речь?
idruker 26 июня 2018 | 14:47
kp6ic: железного истукана oн шел убивать. Иди и проверь факты, прежде чем постить
spb_aborigen 26 июня 2018 | 14:49
И даже не шел, а поговаривали, что якобы собирался.
alex_siberia 26 июня 2018 | 15:24
idruker: А почему бы вам самому не проверить факты, прежде чем выставлять себя идиотом?!
dorin1987 26 июня 2018 | 15:10
_: /он шел убивать людей/ - Точно так же, как и Вы. Только Вы - топчете клаву тут, а Сенцов - под пытками за мыслепреступление.
alex_siberia 26 июня 2018 | 15:22
dorin1987: Чушь какая-то! Что за "пытки" и "мыслепреступления", если Сенцов сидит главным образом на основе показаний подельника, который благополучно смылся на Украину и там открыто признает, что готовили поджоги. Масса видеоматериала и доказательств. А так да, "политический зэк"...
severnaj 26 июня 2018 | 14:47
А еще мы знаем какая процедура закатывания граждан в российские тюрьмы, а европейцы не знают. У них закон, у нас "царь" .
m_doc 26 июня 2018 | 14:52
severnaj: Всё бы хорошо, ежели б не Павленский во французской тюряге. Расскажите-с нам про добрые европейские законы. Я как раз вздремнуть собралась:)
dorin1987 26 июня 2018 | 14:51
/с точки зрения российского законодательства, / - Это после няшмяша, лугандона, аннексии, непонятно откуда взявшегося гражданства РФ Сенцова, судилища над ним и 22 года за мыслепреступление усы пескова говорят о законодательстве?) Гореть тебе рядом с царьком РФ и Чаушеску, который уже заждался.
trans 26 июня 2018 | 14:57
Опять Песков, достал уж этот ушлепок.
Если уж дед Щукарь уселся в президентское кресло на всю оставшуюся жизнь, то хотя бы эти рожи типа Пескова менял. А то уже блевать манит от одного его вида.
benny_point 26 июня 2018 | 14:57
...пора сукцову готовить деревянный бушлат и кепи с крестом в голове.
wojskowy Марек Качоровски 26 июня 2018 | 14:57
Читайте сами Господин Песков Законодательство. Президент России может помиловать любого без всяких просьб, как со стороны осуждённого, так и вообще без всяких просьб кого-либо.
shlevet 26 июня 2018 | 15:04
wojskowy: //Читайте сами Господин Песков Законодательство...//
Вот вы его и читайте.
С ходатайством о помиловании может обратиться ТОЛЬКО сам осужденный (ст. 176 У И К).
Ходатайство подается через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание.
irinaapril 26 июня 2018 | 15:25
shlevet: vasya_von_smetankin: vasya_von_smetankin:
Ни Конституция, ни Уголовный кодекс ничем не обуславливают президентское право помилования осуждённого, в связи с чем основания и порядок помилования оставляются на полное усмотрение Президента РФ.
Информация из Википедии:
В настоящее время помилование (в отличие от амнистий, носящих массовый характер) рассматривается как исключительная мера[15]. В современной России, после ликвидации Комиссии, помилование в России стало редким явлением — не более 10 человек в год[14]. Например, в 2014 году Владимир Путин помиловал 5 человек (при числе поданных ходатайств 4,7 тысяч[16]), а в 2015 году — только 2-х человек[14]. Правозащитники указывают на недостаточное применение помилования и забюрократизированность его процедуры[16].
shlevet 26 июня 2018 | 15:31
irinaapril:
В России право осужденного просить о помиловании закреплено Конституцией , а право помилования принадлежит президенту страны
prusol 26 июня 2018 | 15:20
wojskowy: Вы абсолютно правы. Но, для этого Президент должен изъявить желание помиловать.
zavlabor 26 июня 2018 | 14:58
Песков: "Олег Сенцов не может быть помилован..."
Все остальные слова не имеют никакого значения.
shlevet 26 июня 2018 | 15:00
Действительно, если бы каждого осужденного помиловали бы по просьбе третьих лиц, то тогда можно было бы закрывать тюрьмы во всем мире
makap 26 июня 2018 | 15:01
Июньская пурга
Президент имеет право миловать кого, когда, где захочет, если он президент.
nds 26 июня 2018 | 15:02
С точки зрения российского законодательства нормально посадить гражданина Украины на двадцать лет и не пускать к нему представителей Украины. Суки.
alex_siberia 26 июня 2018 | 15:29
nds: с точки зрения гражданина Украины нормально планировать теракты против граждан России и удивляться, что за это 20 лет дали. Типичное "а нас-то за шо?!". Дебилы, б...
nds 26 июня 2018 | 15:53
alex_siberia: Вы о чем? Читайте внимательно - у меня нет ни слова о причине приговора (хотя вина Сенцова не доказана). Он гражданин Украины. Значит, имеет право на встречу с представителями своего государства. И представители Украины должны быть допущены к нему.
Дошло?
greeg1 26 июня 2018 | 15:03
Я путина назову мразью только после того, как узнаю что он отказал Сенцову в помиловании. Посмотрим, на что тянет русский президент. А пока, спокойствие, господа, только спокойствие.
prusol 26 июня 2018 | 15:03
Прошение генсека - это всего лишь его личная инициатива, но не основание для помилования. Песков Прав.
eduard53 26 июня 2018 | 15:03
В переводе с пескова на человечий:
любые просьбы-прошения-доводы нам тут похер,
как главарь захочет, так и будет.
ivar1964 26 июня 2018 | 15:16
Помилования не будет. Тут личная неприязнь. Сенцов во всеуслышание назвал Путина "кровавым карликом", "Кровавого" Путин бы ему простил, а вот "карлика" ....
ramen 26 июня 2018 | 15:21
Я вот всё слушаю новости, особенно с ЭТИМ... так называемым "песковым" и с прочими проправительственными лицами и понимаю: Какая же мразь работает в российском руководстве....
prusol 26 июня 2018 | 15:27
ramen: Но ведь это, всего лишь, Ваше личное мнение. Так зачем же его доносить до общественности так грубо?
neyexo 26 июня 2018 | 15:36
Когда не написала Савченко - попросили написать кого-то - сошло.
Когда не напсиали Чийгоз и его товарищ - попросили какого-то муфтия за них написать - сошло.
И тут могло бы сойти.
Но по сути дела Сенцова - хотелось бы услышать по существу - совершал или сфабриковали.
jano 26 июня 2018 | 15:38
А жив ли Сенцов?