Сегодня на Чемпионате мира по футболу станут известны очередные участники 1\8 финала

Заключительные матчи пройдут в группах С и D.

В квартете С сборная Франции уже гарантировала себе выход из группы. Сегодняшнему сопернику трехцветных – датчанам – для выполнения этой задачи будет достаточно сыграть вничью. Сохраняет небольшие шансы на продолжение борьбы и команда Австралии. Для этого представителям Зеленого континента нужно сегодня обыгрывать футболистов Перу. И надеяться на неудачу датчан. Оба матча начнутся в 17 часов по московскому времени.

Еще более захватывающей оказалась ситуация в группе D, где хорваты, набравшие 6 очков, досрочно вышли в 1\8 финала. А вот на вторую путевку претендуют три оставшиеся сборные. Пока у Нигерии 3 очка. По одному у команд Аргентины и Исландии. Островитяне сыграют сегодня с хорватами. А нигерийцы с аргентинцами. При этом турнирных раскладов здесь может быть великое множество. Так что в обоих матчах, которые начнутся в 9 вечера, соперники наверняка будут играть только на победу.

Накануне своего соперника по первому раунду плей-офф узнала российская сборная. 1 июля в Москве наши сыграют с командой Испании.