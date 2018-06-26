Полицейские как в Македонии, так и в соседней Греции заняты последние дни разгоном проходящих здесь митингов протеста против переименования Македонии после того, как ранее в июне об этом договорились министры иностранных дел обоих государств.

По соглашению, подписанному в середине июня после почти 30 лет споров между Македонией и Грецией, имеющей одноименную провинцию, должно появиться новое государство – Северная Македония. Дискуссия о названии началась в 1991 году после распада Югославии и самопровозглашения Республики Македония. Афины резко воспротивились решению о переименовании, опасаясь будущих претензий на часть национальной территории.

Официальная Греция, член ЕС и НАТО обещала заблокировать решение о приёме нового государственного образования в эти международные организации. Как отмечает обозреватель Рейтер, разногласия на данный счет существуют и в руководстве Евросоюза, хотя в Североатлантическом альянсе к этому относятся положительно.

Парламентарии Македонии неделю назад проголосовали за переименование при соотношении 69 к нулю, однако президент страны обещал наложить на решение своё вето. Как отмечают западные наблюдатели, если оно будет принято депутатами повторно и абсолютным большинством, это будет сделать уже невозможно.

Среди лозунгов манифестантов в Скопье и других городах страны звучат слова: «Северная – никогда, Македония – всегда».