Глава Чечни Рамзан Кадыров просит у президента высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного
Глава Чечни Рамзан Кадыров просит у президента высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного. Об этом сегодня пишет газета «КоммерсантЪ».
В Минтрансе Коммерсанту подтвердили, что письмо получено и оно находится в проработке.
Комментарии5
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seryj_wolk 26 июня 2018 | 14:16
Это будут выброшенные деньги. Рано или поздно Кавказские республики от рфии отвалятся.
luger_max_otto 26 июня 2018 | 14:18
Не только. ВСМ подразумевает большой пассажиропоток, которого не предвидится. Ладно бы Краснодар- Минводы...
pyco_mypucmo 26 июня 2018 | 14:16
Слово "просит" неуместно как-то выглядит - любой россиянин подтвердит.
zolingen 26 июня 2018 | 14:21
А чего у путина, пусть алах и строит
lager23 26 июня 2018 | 14:21
Бородатый свихнулся ....перепутал Аллаха с Путиным!