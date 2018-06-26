Глава Чечни Рамзан Кадыров просит у президента высокоскоростную железнодорожную магистраль от Краснодара до Грозного. Об этом сегодня пишет газета «КоммерсантЪ».

В Минтрансе Коммерсанту подтвердили, что письмо получено и оно находится в проработке.