Миллиардер Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд по делу о защите чести и достоинства. Оппозиционер обязан опубликовать опровержение на расследование о якобы коррупционных связях бизнесмена с бывшим зампредом правительства Александром Хлопониным.

До этого судья Марина Васина рассматривала похожий иск о защите чести и достоинства к Навальному, поданный миллиардером Алишером Усмановым. То дело бизнесмен также выиграл.