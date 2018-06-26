Миллиардер Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд по делу о защите чести и достоинства
Миллиардер Михаил Прохоров выиграл у Алексея Навального суд по делу о защите чести и достоинства. Оппозиционер обязан опубликовать опровержение на расследование о якобы коррупционных связях бизнесмена с бывшим зампредом правительства Александром Хлопониным.
До этого судья Марина Васина рассматривала похожий иск о защите чести и достоинства к Навальному, поданный миллиардером Алишером Усмановым. То дело бизнесмен также выиграл.
Комментарии7
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georg100 26 июня 2018 | 14:11
Где вы видите тут суд?
kindman_a 26 июня 2018 | 14:12
georg100:
Независимый суд вынес решение опять в пользу миллиардера. :-)))))))))))))))))))))))))
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 14:15
так он независим от Закона ... чему же тут удивляться ...
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 14:14
ЛУЖУ наделало наше кривосудие ... ну что же - ему не привыкать "мочить штанишки" ...
moskovich 26 июня 2018 | 14:15
Это когда же в наших судах миллиардеры не выигрывали-то?
fresh_breeze 26 июня 2018 | 14:17
За базар отвечать надо, особенно, если ты знаменитость, пусть даже знаменитость со знаком минус.
sim202_ 26 июня 2018 | 14:20
Надо же.
И честь отсудил,
и достоинство отрастил...