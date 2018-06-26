Генсек Совета Европы призвал президента Путина помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова
Он голодает уже 44-й день. В Кремле сказали, что письма ещё не видели. Но оно не может стать поводом для помилования режиссёра.
Прошение о помиловании отправили. В Совете Европы ждут, что Россия по дипломатическим каналам подтвердит получение документа, сообщили в пресс-службе организации. Генсек Турбьёрн Ягланд во время поездки в Москву на прошлой неделе поднимал вопрос освобождения украинского режиссёра на встрече с омбудсменом Москальковой и главой МИДа Лавровым. Но, по словам заместителя Ягланда, его призывы не встретили ни поддержки, ни возражений. Тогда он решил просить Путина освободить Сенцова. В Кремле письма о помиловании режиссёра ещё не видели. Но оно по российским законам не может быть основанием для каких-либо действий, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Тем временем омбудсмен Москалькова приехав в Киев для встречи с россиянами, которые находятся в тюрьме или под арестом, сказала агентству РИА, что намерена лично посетить Сенцова. И разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья. В том числе выяснить ставят ли ему капельницу с питательными веществами.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в фейсбуке со ссылкой на адвоката, что голодающий Сенцов согласился на капельницу только в случае критического состояния. И пока питательных веществ не получает. А в эфире украинского телеканала 112 Москалькова заявила об отказе режиссера проходить медосмотр под руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат.
Она также отметила, что Сенцов «встаёт и разговаривает». По словам омбудсмена, она не видит смертельной опасности, но её не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – очень длительный срок.
Сенцов получил 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. Он вину не признаёт. Режиссёр отбывает наказание в колонии на Ямале, где уже почти полтора месяца проводит голодовку, требуя освободить более 60 украинцев из российских тюрем.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
askol2016 26 июня 2018 | 14:17
Почта России постарается срочно доставить в Кремль это письмо. Буквально, не дольше месяца- полутора...
luger_max_otto 26 июня 2018 | 14:21
А путины и песковы не прочли.