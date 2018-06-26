Генсек Совета Европы призвал президента Путина помиловать украинского режиссёра Олега Сенцова

Он голодает уже 44-й день. В Кремле сказали, что письма ещё не видели. Но оно не может стать поводом для помилования режиссёра.

Прошение о помиловании отправили. В Совете Европы ждут, что Россия по дипломатическим каналам подтвердит получение документа, сообщили в пресс-службе организации. Генсек Турбьёрн Ягланд во время поездки в Москву на прошлой неделе поднимал вопрос освобождения украинского режиссёра на встрече с омбудсменом Москальковой и главой МИДа Лавровым. Но, по словам заместителя Ягланда, его призывы не встретили ни поддержки, ни возражений. Тогда он решил просить Путина освободить Сенцова. В Кремле письма о помиловании режиссёра ещё не видели. Но оно по российским законам не может быть основанием для каких-либо действий, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Тем временем омбудсмен Москалькова приехав в Киев для встречи с россиянами, которые находятся в тюрьме или под арестом, сказала агентству РИА, что намерена лично посетить Сенцова. И разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья. В том числе выяснить ставят ли ему капельницу с питательными веществами.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова написала в фейсбуке со ссылкой на адвоката, что голодающий Сенцов согласился на капельницу только в случае критического состояния. И пока питательных веществ не получает. А в эфире украинского телеканала 112 Москалькова заявила об отказе режиссера проходить медосмотр под руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат.

Она также отметила, что Сенцов «встаёт и разговаривает». По словам омбудсмена, она не видит смертельной опасности, но её не может не беспокоить, что 40 дней голодовки – очень длительный срок.

Сенцов получил 20 лет по обвинению в организации терактов в Крыму. Он вину не признаёт. Режиссёр отбывает наказание в колонии на Ямале, где уже почти полтора месяца проводит голодовку, требуя освободить более 60 украинцев из российских тюрем.