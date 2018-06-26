Российскому телеведущему Евгению Примакову сегодня отказали во въезде на Украину

Он говорит, что намеревался посетить конференцию, организованную ОБСЕ. Помимо Примакова, во въезде также отказали собственному корреспонденту телеканала RТ в Израиле Поле Слиер.

Российское посольство на Украине готовит ноту протеста. В ОБСЕ выразили сожаление в связи с инцидентом.