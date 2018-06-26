Российскому телеведущему Евгению Примакову сегодня отказали во въезде на Украину
Он говорит, что намеревался посетить конференцию, организованную ОБСЕ. Помимо Примакова, во въезде также отказали собственному корреспонденту телеканала RТ в Израиле Поле Слиер.
Российское посольство на Украине готовит ноту протеста. В ОБСЕ выразили сожаление в связи с инцидентом.
Комментарии10
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kara 26 июня 2018 | 14:11
русофобы!
pyco_mypucmo 26 июня 2018 | 14:12
Одно лишь название "россиянин" фактически означает - "прокажённый". Это путен так всех переиграл.
luger_max_otto 26 июня 2018 | 14:16
Не "россиянин", представитель путинпропагандемашинен, совсем другое дело...
olegleon 26 июня 2018 | 14:14
"свобода слова" по-украински
zolingen 26 июня 2018 | 14:19
olegleon: враги пусть свои свободы реализуют подальше . А они враги. В россии не так?)
pyco_mypucmo 26 июня 2018 | 14:21
zolingen: проще чукче вкус банана объяснить, чем россиянину смысл слова "свобода".
blahovdav 26 июня 2018 | 14:22
olegleon: "свобода слова" по-украински\\\\ Сколько путлеровским свинкам обьяснять, что НОРМАЛЬНЫМ людям , а не путлеровским пропагандонам вьезд не запрещен?? Вот Рашка запретила ИГИЛ. Это тоже запрет свободы слова?? Сталинская символика, как и гитилеровская запрещена в Украине. Это тоже свобода слова??
zolingen 26 июня 2018 | 14:17
Молодцы. Никто не забыт, ничто не забыто.
holic 26 июня 2018 | 14:19
В аэропорту Киева задержан российский телеведущий Евгений Примаков.
Примаков направлялся на Украину на мероприятие ОБСЕ по вопросам свободы прессы как представитель Союза журналистов России.
При пересечении границы Примакова задержали, заявив, что он „представляет угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас он ждет депортации в транзитной зоне, без паспорта. Ему будет запрещен въезд на Украину на пять лет.
Евгений Примаков — российский журналист, член Общественной палаты Российской Федерации. Является внуком экс-премьер-министра России Евгения Примакова. Автор и ведущий программы „Международное обозрение на телеканале ‚Россия 24‘, возглавляет некоммерческую организацию ‚Русская гуманитарная миссия‘.
Сволота гебнявая, вот он кто...
abuvgrobu 26 июня 2018 | 14:20
С украинцами разговаривать, все равно, что кричать в унитаз, который при этом закрыт ещё и крышкой.
Причем крышку лучше не открывать, иначе вонь будет невозможная)