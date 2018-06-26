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Эксклюзив Эха 14:00, 26 июня 2018

Основатель группы «До Мажор» Андрей Сучилин скончался в Португалии

Несколько месяцев назад его по требованию пассажиров сняли с рейса из-за неприятного запаха, вызванного заболеванием.

Последнее время Андрей Сучилин находился в медицинской коме в реанимации португальской больницы. Здесь он оказался после того, как в мае самолет, на котором летел музыкант, совершил экстренную посадку – пассажиры лайнера пожаловались на резкий тошнотворный запах, исходивший от одного из пассажиров, и потребовали ссадить его с рейса. Позже Сучилин на свой странице в «Фейсбуке» написал, что речь шла о нем, а причиной запаха является инфекционное заболевание. В Португалии гитарист оказался без денег, поддержки консульства и медицинской помощи. Компания «Ингосстрах», писал тогда Сучилин, поначалу отказалась выполнять свои обязательства, сославшись на истечение срока страховки, но в итоге его все же госпитализировали.

В больнице Сучилину сделали операцию. Музыкант ненадолго почувствовал себя лучше, но потом его состояние ухудшилось, и после второй операции оставалось критическим. Ни диализ, ни антибиотики спасти Андрея Сучилина не смогли.

В российском посольстве в Португалии РБК рассказали, что жена музыканта обращалась к консулу и настаивала на том, чтобы его перевезли в Москву. Но из-за медицинских показаний сделать это было уже нельзя.

Как рассказала нашей радиостанции жена гитариста, Лидия Тихонович, российское консульство в Португалии на этапе возникновения проблемы подключаться к ситуации отказалось, а также поначалу помощи не было и со стороны страховой компании.

В свою очередь, пресс-секретарь посольства России в  Португалии Александр Брянцев рассказал нам, что дипломаты консультировали больного музыканта и предлагали ему помощь.

Брянцев пообещал, что консульский отдел окажет необходимое содействие для оформления документов, а семье нужно принять решение  — транспортировать ли тело в Россию, или кремировать в Португалии.

В свою очередь, в  страховой компании «Ингосстрах» нам рассказали, что Андрею Сучилину была предоставлена вся необходимая помощь и компания продолжает взаимодействие с женой покойного.

Комментарии

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askol2016 26 июня 2018 | 14:13

Если бы подох путинист, сразу нашлись бы любые деньги на все, включая оружейный салют на похоронах и гранитный памятник.

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