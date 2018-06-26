"Американская Киноакадемия пригласила четырех россиян вступить в свои ряды"

Это сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс, кинооператор Михаил Кричман и композитор София Губайдулина.



Негин, Масс и Кричман работали над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», которые были номинированы на «Оскар». Всего стать новыми киноакадемиками приглашены более 900 деятелей кино из 59 стран мира.