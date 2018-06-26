Американская Киноакадемия пригласила четырех россиян вступить в свои ряды
Это сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс, кинооператор Михаил Кричман и композитор София Губайдулина.
Негин, Масс и Кричман работали над фильмами Андрея Звягинцева «Левиафан» и «Нелюбовь», которые были номинированы на «Оскар». Всего стать новыми киноакадемиками приглашены более 900 деятелей кино из 59 стран мира.
Комментарии12
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zemljanka 26 июня 2018 | 13:36
Поздравления.
kamen_12 26 июня 2018 | 13:40
Даже деньги из бюджета красть не надо, взрывать тоже!
dekadik 26 июня 2018 | 13:44
А я думал, это Кадыров, брат Кадырова, племянник Кадырова, и внук брата племянника Кадырова.
perestarok 26 июня 2018 | 13:45
"Американская Киноакадемия пригласила четырех россиян вступить в свои ряды"
Русских пригласили.
kompricikos 26 июня 2018 | 13:53
perestarok: пригласили россиян, найдут талантливых пригласят и русских
perestarok 26 июня 2018 | 14:13
kompricikos: "пригласили россиян, найдут талантливых пригласят и русских"
Если не будут работать в стиле "рашка-какашка", то не будут признаны талантливыми.
bilrot 26 июня 2018 | 13:54
perestarok: А перестарки пусть остаются в Доме Престарелых .
perestarok 26 июня 2018 | 14:11
bilrot: "А перестарки пусть остаются в Доме Престарелых ."
У меня хороший дом престарелых, с компьютером на каждого престарелого.
novirusisch 26 июня 2018 | 14:08
perestarok: Самая русская в этом списке Губайдуллина.
ed10075 26 июня 2018 | 13:53
Михалков в углу вытирает сопли-слезы обиды и разочарования. Про него и не вспомнили.
kamen_12 26 июня 2018 | 14:03
ed10075: Он по умолчанию академик с Оскаром. Последнее время сдулся правда.
sasass 26 июня 2018 | 14:11
Приглашены все неугодные власти деятели...