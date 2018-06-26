Возможные неудобства для пешеходов не могут быть причиной для переноса времени или места митинга
Возможные неудобства для пешеходов не могут быть причиной для переноса времени или места митинга. Об этом говорится в постановлении пленума Верховного суда, — сообщает «Интерфакс».
Верховный суд также разъяснил, что согласовывать митинг нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории или в помещении, в том числе, в торговых центрах. По закону уведомление нужно подать не ранее чем за 15 дней и не позднее, чем за 10 дней до мероприятия.
Комментарии4
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shlevet 26 июня 2018 | 13:39
//...согласовывать митинг нужно даже в том случае, если он проводится на частной территории или в помещении...//
Могу подать заявку на проведения митинга в квартире Навального?
platonnekafrin 26 июня 2018 | 13:44
"Возможные неудобства для пешеходов", понятно, не причина, а невозможные удобства для них же - это как? Опять же, если кошкам иль собакам толпа мешает справить ежедневную нужду? Им что терпеть как рассосется? Куча вопросов.... Тема митингов опять не раскрыта!
dekadik 26 июня 2018 | 13:52
а оргии устраивать можно на частной территории без согласования?
sasass 26 июня 2018 | 14:13
Козе понятно , что митингующие всегда пешеходы....