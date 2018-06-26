Владимир Евтушенков признает, что американские санкции могут стать проблемой для его бизнеса.
Председатель Совета директоров и основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков признает, что американские санкции могут стать проблемой для его бизнеса. «Проблемы будем решать по мере их поступления», — добавил бизнесмен.
На прошлой неделе конгрессмены-республиканцы Марк Уолкер и Илиана Рос-Лейтинен призвали Белый дом включить в санкционный список самого Евтушенкова и подконтрольные ему АФК «Система» и МТС.
Ранее президент Путин заявил, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. Впрочем, представитель «Системы» сказал Ведомостям, что компания в Крыму не работает.
Комментарии8
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sergirusso 26 июня 2018 | 13:38
Да, американские санкции в довесок к санкциям от Сечина - ваще круто будет..
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 13:45
sergirusso: во экономика то ПОПРЁТ!!!!! :-))
ДАЁШЬ БОЛЬШЕ САНКЦИЙ!!!!! ;-))))
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 13:38
... Прозрел НАКОНЕЦ????
а песочков утверждает, что Любые санкции ТОЛЬКО НА БЛАГО российской экономике!!!
кто прав?
zemljanka 26 июня 2018 | 13:39
"Не боимся мы волка и совы..."
seryj_wolk 26 июня 2018 | 13:39
Проблемы уже поступили. Пора просить у правительства денги. Можно, например, еще больше увеличить налоги.
P.S. в Германии увеличили минимальну зарплату до 9,35 €/час.
ed10075 26 июня 2018 | 13:48
"Санкции - благо для российской экономики!"
(Д.А.Медведев - известный российский политик периода преступного правления Клептократии).
ivar1964 26 июня 2018 | 13:58
Лечебные учреждения? Для кого? Судя по тому, что увеличивают пенсионный возраст, всех россиян уже вылечили.
lager23 26 июня 2018 | 13:59
Так бывает....
Живёшь себе в удовольствие (рестораны, яхты, лимузины), и тут хренак-с сверху молот, а снизу наковальня, но это лучше нежели "Аннушка разольёт масло", не правда ли?