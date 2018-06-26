Суд удовлетворил иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к Алексею Навальному
Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. Суд взыскал с политика один рубль и постановил опровергнуть публикацию о взятке бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину, — сообщает «Интерфакс».
При этом судья Марина Васина отказалась вызвать в суд самого Хлопонина, чтобы допросить его в качестве свидетеля или третьего лица.
Судья отклонила и заявление представителя навального о собственном отводе. По словам адвокатов, год назад Васина удовлетворила похожий иск к Навальному от миллиардера Алишера Усманова и прямо заинтересована в определенном исходе дела.
Комментарии32
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johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 13:34
Надеюсь рубль был отдан "лично" под слова: а опровержения не дождётесь ...
r88w556xl4 26 июня 2018 | 13:46
"Оппозиционер" опять в луже. Но ему не привыкать, каждое второе "расследование" оказывается дешёвым фейком.
prusol 26 июня 2018 | 13:54
r88w556xl4: Но зато какая политическая популярность. И разве это не важнее "лужи"?
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 13:58
prusol: ЛУЖУ наделало наше кривосудие ... так что важнее - вопрос не такой простой ...
r88w556xl4 26 июня 2018 | 14:20
prusol: Именно благодаря подобной популярности и стало слово "оппозиция" ругательным в народе, а на выборах она получает 2% статистической погрешности.
serhio_25__ 26 июня 2018 | 13:53
johnbmw: "Адвокат" Алеша опять обосрался в суде.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 13:59
serhio_25__: можете иметь своё Ошибочное мнение ... ваши заблуждение - это ваши ПРОБЛЕМЫ!!!!
serhio_25__ 26 июня 2018 | 14:02
johnbmw: ""можете иметь своё Ошибочное мнение ."" - у сектантов может быть только два мнения: их и неправильное.
dekadik 26 июня 2018 | 13:39
Я лично не сомневался что будет другой результат....как и в матче между Уругваем и Россией.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 13:42
dekadik: :-)))) ОТЛИЧНОЕ СРАВНЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
serhio_25__ 26 июня 2018 | 13:55
dekadik: Так никто не сомневался в результате. балаболка получила по губам за бездоказательное трепалово.
apels 26 июня 2018 | 13:40
Появился новый повод обсудить передачу Прохоровым НЕвзятки :) Конечно это не взятка а подарок!:)
post_v 26 июня 2018 | 14:00
apels:
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сглупил Прохоров - лишний раз привлек внимание к Хлопонину
Прохоров рупь ТУТА выиграл, а к Хлопонинским вырученным 30 миллионам нерублей теперь могут ТАМА присмотреться
andre_klimov 26 июня 2018 | 14:22
post_v:
Теперь надо поднимать судебное решение по инстанциям, пока оно не начнёт рассматриваться на уровне, представляющем интерес с точки зрения международной. Интересантов много - от конкурентов-соотечественников, желающих "утопить" Хлопонина и поделить его "наследство" - и до международных организаций, занимающихся расследованием "серых" финансовых потоков и отмывания средств.
Кстати, может много чего снова интересного повылезти наружу.
archibald_dandy_esquire 26 июня 2018 | 14:23
post_v:
30.000.000 рублей в среде гопников взяткой не считаются - это милостыня - на карманные расходы
eduard53 26 июня 2018 | 13:40
Мож, и справедливо, что честь-совесть кремлядских, в частности - усмано-прохоровых, миллиардеров-бизнесменов идёт у нас по рублю ...
olegleon 26 июня 2018 | 13:41
неужели же Навальный не предоставил документы, подтверждающие его слова? может быть он их дома забыл??
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 13:44
olegleon: ЛЮБЫЕ доказательства (при "политической воле"!!!) можно признать "бумажками" ...
olegleon 26 июня 2018 | 13:51
johnbmw: ну так он может подать в ЕСПЧ и там предоставить документы. или Навальный и там документы не захочет показывать???
rampa 26 июня 2018 | 14:02
olegleon: как ты, надеюсь, знаешь, Навальный неоднократно подавал в ЕСПЧ и всегда выигрывал суды там. Только для тебя это, конечно, не повод перестать вылизывать власть ))))
olegleon 26 июня 2018 | 14:10
rampa: он не подавал по таким делам, когда требовалось документально подтвердить его слова, т.к. документов то у него и не было
ну а если ты не трепло, то дай ссылку на решение ЕСПЧ по делу "Навальный - Усманов"
zemljanka 26 июня 2018 | 13:41
Новости кущевской...
geolog 26 июня 2018 | 13:50
zemljanka: "кущевской..."
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Ну выучите, наконец, какое - нибудь другое географическое название. Смертельно надоело бесконечное негативное упоминание станицы Кущёвской. Там ведь люди живут РАЗНЫЕ, не хуже, если не лучше, многих.
vinibi_ 26 июня 2018 | 13:58
geolog: Там такие же люди живут, как и во всей России- терпилы!!!
geolog 26 июня 2018 | 14:06
vinibi_: "терпилы!!!"
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Выводы на основании собственного опыта делаете? Или сразу с вилами наперевес на власть кидаетесь?
ed10075 26 июня 2018 | 13:43
Результат можно было угадать с одного раза.
Суд превратился в обслуживающий персонал господствующей клептократии.
ed10075 26 июня 2018 | 13:50
Ну что, опять "Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире?!"
platonnekafrin 26 июня 2018 | 13:50
Взятку не давал, но очень сильно лоханулся. Хлопонин - падла развёл. Сказал, что ОН велел делиться, а на пальцах показал решетку!
prusol 26 июня 2018 | 13:51
Прелестная ситуация: законно и благородно со стороны Прохорова.
croaker 26 июня 2018 | 14:01
Одна только фамилия "Навальный" служит основанием для судей признать его виновным по всем обвинениям,которые к нему могут быть выдвинуты.
Прохоров смешон и в нем открылась до селе завуалированная гаденькая сущность,характерная всем олигархам,высрачкам из 90-х.
Судья лишний раз доказала, что судебно-правовой системы в стране нет.
buva53 26 июня 2018 | 14:01
Ручные миллиардеры резвятся в ручных судах...
nehoroshiy 26 июня 2018 | 14:10
То -есть, если все бизнесмены будут так покупать недвижимость, то это в рамках закона.