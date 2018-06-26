Суд удовлетворил иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к Алексею Навальному

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Михаила Прохорова о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. Суд взыскал с политика один рубль и постановил опровергнуть публикацию о взятке бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину, — сообщает «Интерфакс».

При этом судья Марина Васина отказалась вызвать в суд самого Хлопонина, чтобы допросить его в качестве свидетеля или третьего лица.

Судья отклонила и заявление представителя навального о собственном отводе. По словам адвокатов, год назад Васина удовлетворила похожий иск к Навальному от миллиардера Алишера Усманова и прямо заинтересована в определенном исходе дела.