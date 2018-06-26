Авария у станции метро Славянский бульвар на западе Москвы произошла из-за преступной небрежности водителя автобуса Виктора Тихонова – он по ошибке нажал на педаль газа, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Дело направлено в Дорогомиловский районный суд. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.

25-го декабря прошлого года рейсовый автобус вылетел на тротуар, а затем въехал в пешеходный переход рядом со станцией метро Славянский бульвар. В результате погибли четыре человека, более 10 пострадали.