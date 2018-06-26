Фигурант «Болотного дела» Дмитрий Бученков, заочно арестованный, получил политическое убежище в Литве
Фигурант «Болотного дела» Дмитрий Бученков, заочно арестованный Замоскворецким судом Москвы, получил политическое убежище в Литве, — сообщает Медиазона со ссылкой на брата подсудимого.
В ноябре прошлого года Бученков сбежал из-под домашнего ареста. Позже он сообщил, что находится в одной из европейских стран.
По версии следствия, Бученков участвовал в массовых беспорядках и применил силу в отношении полицейского. Адвокаты настаивают на том, что 6-го мая 2012 года Бученкова не было на Болотной площади. Обвинение строится на показании секретных свидетелей и сотрудников полиции.
Комментарии22
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olegleon 26 июня 2018 | 13:33
а потом будут спрашивать "почему суд отправляет подозреваемых в СИЗО, а не под домашний арест".
вот из-за таких и отправляет
prusol 26 июня 2018 | 13:37
olegleon: Без на то достаточных оснований, как изначально в этом конкретном случае, нельзя "отправлять" никуда: ни в СИЗО, ни под домашний арест.
olegleon 26 июня 2018 | 13:48
prusol: а достаточность оснований Вы лично будете определять?
luger_max_otto 26 июня 2018 | 13:57
Вы готовы предоставить это право путинской обслуге?
olegleon 26 июня 2018 | 14:07
luger_max_otto: а почему Вы отвечаете вопросом на вопрос?
luger_max_otto 26 июня 2018 | 14:09
Потому что знаю, с кем говорю.
borisgroys 26 июня 2018 | 14:07
"olegleon: ... а достаточность оснований Вы лично будете определять?".
Что это за "секретные свидетели" такие? Старые добрые сексоты, проще говоря? Короче, лживый суд, лживая власть.
luger_max_otto 26 июня 2018 | 13:50
Да, из- за тех, кого преследуют по политическим мотивам.
olegleon 26 июня 2018 | 14:04
luger_max_otto: а почему именно этого человека, который ни в чём не участвовал, решили преследовать по политическим мотивам? лотерею провели?
rampa 26 июня 2018 | 14:13
olegleon: а вот этот вопрос ты задай тем, кто его арестовывал. И лучше через СМИ. Оптимальный вариант по ТВ
prusol 26 июня 2018 | 13:35
Конечно, в плане страны - это не самый лучший выбор, но то, что он не позволил издеваться над собой - это прекрасно.
serhio_25__ 26 июня 2018 | 13:37
prusol: Кто над ним издевался в домашнем аресте?
prusol 26 июня 2018 | 13:40
serhio_25__: Сам факт незаконного домашнего ареста - уже есть издевательство, в том числе над Правом и Законом.
serhio_25__ 26 июня 2018 | 13:42
prusol: "" Сам факт незаконного домашнего ареста"" - тоже считаешь, что он должен был в СИЗО сидеть?
prusol 26 июня 2018 | 13:46
serhio_25__: Вы здоровы?
m_doc 26 июня 2018 | 14:18
prusol: Есть видео и фото, где Бученков собственной персоной махается с полицией. А он, мол, это не я и лошадь не моя. Нашкодил и в кусты - мужчина, называется.
Да и чёрт с ним. Это теперь литовская головная боль.
vasya_von_smetankin 26 июня 2018 | 13:42
Вернётся, когда обдолбанное пропагандой население протрезвеет и опять станет народом, а Мордор - Россией.
zztop1960 26 июня 2018 | 13:47
vasya_von_smetankin: А когда Россия протрезвеет ? Мне кажется , что никогда.
lager23 26 июня 2018 | 14:08
zztop1960: осталось года два не более, дальше точка невозврата с перспективой распада страны..
Спасибо Путену за это!
motooppic 26 июня 2018 | 13:55
Нам в России надо создать специальное подразделение по борьбе с бежавшими в европомойку от правосудия уродами. Надо отлавливать их и прямо на месте вершить наше демократическое правосудие, а не цацкатся с этими уродами. И тогда демократия восторжествует!
rampa 26 июня 2018 | 14:15
motooppic: ты, дебилоид, сначала в своей стране правосудие установи )))
lager23 26 июня 2018 | 14:17
motooppic: для этой работы в стране нет должных кадров, спалились даже у саудитов на Яндарбиеве, да и ответные действия нам не выгодны, так как пиндосы или евреи по заказу могут привезти в Гаагу всех участников "птичкопада" в составе 53 бригады ПВО, причём сделают это силами российской агентуры..