Фигурант «Болотного дела» Дмитрий Бученков, заочно арестованный, получил политическое убежище в Литве

Фигурант «Болотного дела» Дмитрий Бученков, заочно арестованный Замоскворецким судом Москвы, получил политическое убежище в Литве, — сообщает Медиазона со ссылкой на брата подсудимого.

В ноябре прошлого года Бученков сбежал из-под домашнего ареста. Позже он сообщил, что находится в одной из европейских стран.

По версии следствия, Бученков участвовал в массовых беспорядках и применил силу в отношении полицейского. Адвокаты настаивают на том, что 6-го мая 2012 года Бученкова не было на Болотной площади. Обвинение строится на показании секретных свидетелей и сотрудников полиции.