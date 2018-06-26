Президент Македонии Георги Иванов отказался подписать договор о переименовании страны. По соглашению с Грецией она должна называться Республика Северная Македония.

Иванов объяснил свое решение тем, что не имеет необходимых полномочий для подписания документа. Это передает Рейтер со ссылкой на местное информационное агентство. Македонский президент ранее не раз заявлял, что считает договор с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония неприемлемым. Парламент же на прошлой неделе ратифицировал соглашение, а премьер-министр республики Зоран Заев угрожал начать процедуру импичмента Иванова, если он откажется подписать документ. В ответ македонский президент сам призвал начать процедуру его отстранения от власти.

Соглашение, заключенное главами МИД Греции и Македонии, призвано прекратить многолетний спор между двумя странами. Грецию не устраивало название Македония, поскольку это, по мнению Афин, могло бы вызвать территориальные претензии на греческую область Македония. Из-за этого блокировалось вступление Скопье в ЕС и НАТО, а в ООН страна называлась как Бывшая Югославская Республика Македония.

Предполагается, что референдум о переименовании Македонии пройдет этой осенью.