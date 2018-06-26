Песков пока не видел письма Генсека Совета Европы с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова...

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не видел письма Генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова. Такое послание, как сказал Ягланд, было отправлено в Кремль.

Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов заметил, что с точки зрения законодательства России, такое письмо не является основанием для каких-либо юридических действий.

Сенцов 43 дня держит голодовку, требуя отпустить всех удерживаемых в России украинцев.