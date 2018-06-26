Песков пока не видел письма Генсека Совета Европы с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не видел письма Генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова. Такое послание, как сказал Ягланд, было отправлено в Кремль.
Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов заметил, что с точки зрения законодательства России, такое письмо не является основанием для каких-либо юридических действий.
Сенцов 43 дня держит голодовку, требуя отпустить всех удерживаемых в России украинцев.
Комментарии28
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dorin1987 26 июня 2018 | 13:06
Вот, теперь усы пескова заговорили на привычном языке "не видел", "не знаю", "не читал", "не дошло", "ихтамнет", "не имею своего мнения", "не могу произнести фамилию Навальный" и т.д. и т.п.....
danko1 26 июня 2018 | 13:12
dorin1987: Такая вот почта России, поэтому Песков и Путин никогда не знают того, чего знать не желают.
А знает Песков, что по ст. "экстремизм" он должен должен давно на нарах быть только за пожелание размазывать печень оппозиционеров по асфальту, которое кремлевские отморозки как руководство к действию восприняли?
Да и других статей УК для этого коррупционера предостаточно.
arye_11 26 июня 2018 | 13:14
danko1:
Видимо, Сенцов или в крайне плохом состоянии или же, уже скончался.
В любом случае кремлевские бандиты будут юлить и крутить до окончания Мундиаля, но никого к нему не допустят и правду не скажут
gordy 26 июня 2018 | 13:17
@Дмитрий Песков пока не видел письма Генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова. Такое послание, как сказал Ягланд, было отправлено в Кремль.@
Песков первым читает письма, адресованные Путину?
patrikk_1 26 июня 2018 | 13:27
Песков пока не видел письма Генсека Совета Европы с просьбой помиловать украинца Олега Сенцова...
Россия должна выйти из Совета Европы, ЕСПЧ и всех европейских институтов - эти лживые бюрократические органы пропитаны русофобской ненавистью и используются московскими этническими либералами в борьбе против российского народа.
agriment 26 июня 2018 | 13:38
gordy:13:17 "Песков первым читает письма, адресованные Путину?"
- К Путину пищевая цепочка очень длинная, кроме Пескова куча посредников -
на кормлении.
ura_123 26 июня 2018 | 13:45
gordy: Я чё та сомневаюсь что адресат вообще умеет читать и писать. У него только хорошо получаются картинки с задницей кошки)))
shlevet 26 июня 2018 | 13:35
arye_11: //...Сенцов или в крайне плохом состоянии или же, уже скончался...//
Про Савченко писали это постоянно
ura_123 26 июня 2018 | 13:43
arye_11: Вместо Московского Кремля письмо почта России доставила в Казанский)))
luger_max_otto 26 июня 2018 | 13:20
Не видел, потому что видеть не хотел. По Бережкову:
"Я ничего, совсем, не вижу,
Да я и видеть не хочу!"
olegleon 26 июня 2018 | 13:11
а лично передать письмо Генсек СЕ не мог? это ниже его достоинства?
или это просто было протокольное письмо "ну мы же отправили просьбу!"
rampa 26 июня 2018 | 13:31
olegleon: интересно, а когда, например, кого-то из твоих родных ни за что посадят или ты работы лишишься, ты как власть отмазывать будешь?
olegleon 26 июня 2018 | 13:36
rampa: у Вас каша в голове. решения судов обжалуются. или Вы слышали, чтобы этот Генсек писал письма президенту США с просьбой помиловать россиян, сидящих в тюрьмах США? может быть он попросил Макрона отпустить Павленского?
ura_123 26 июня 2018 | 13:48
olegleon: Каких именно россиян сидящих в тюрьмах США - торговца оружием Бута,наркоторговца Ярошенко или многочисленных "хакеров" крадущих у людей деньги с банковских карт?
Только сказки про "террориста N-1" Сенцова не рассказывай.
olegleon 26 июня 2018 | 13:53
ura_123: ну если ты не трепло, то расскажи о том, какое оружие было предъявлено на суде над Бутом или какие наркотики в качестве вещдока были предъявлены в суде над Ярошенко.
jetsam 26 июня 2018 | 13:19
слепой.
часы за лимон, а на очки 100 баксов нет?
babich174 26 июня 2018 | 13:22
Не мог увидеть, т.к. смотрел в другую сторону
consts 26 июня 2018 | 13:23
Ничего не вижу,
Ничего не слышу,
Ничего никому не скажу...
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Кроме пурги.
jblack2 26 июня 2018 | 13:29
Подобную благотворительную деятельность имело бы смысл оставить на то время, когда будет прекращено кровопролитие на Юго-Востоке Украины, когда прекратится беспредел с захватом все новых заложников киевскими властями...
ura_123 26 июня 2018 | 13:50
jblack2: Дружок,а какое отношение имеет рассеюшка к "кровопролитию" на юго-востоке другой страны? Вастамнебыло,ведь так?
jblack2 26 июня 2018 | 14:21
ura_123: какое отношение имеет рассеюшка к "кровопролитию" на юго-востоке другой страны?
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Россия, наряду с Украиной, Германией и Францией разработали и подписали Минское мирное соглашение. Украина всячески уклоняется от его исполнения, проявила себя не договороспособной стороной - политическим импотентом. Понял, дружок?..
fikus74 26 июня 2018 | 13:31
Этот письков свою пипетку в трусах не найдет, что тут говорить о письме.
zemljanka 26 июня 2018 | 13:31
Без стыда и совести. Людоеды.
podwodnik 26 июня 2018 | 13:33
Песков не видел письмо. Путин не слышал про пенсии. Органы чувств временно переданы Медведеву, специалисту по пожеланиям здоровья (Сенцов) и держаться без денег (пенсии).
shlevet 26 июня 2018 | 13:33
Нельзя помиловать того, кто этого не хочет от имени третьего лица
motooppic 26 июня 2018 | 13:35
Надо этим письмом подтереться и выкинуть, а не освобождать урода-террориста Сенцова! Мы демократию в России построили, и мы ее будем защищать!
venmud 26 июня 2018 | 13:37
"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пока не видел письма Генсека Совета Европы"
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А почему вообще пресс-секретарь должен видеть письма, написанные президенту?
Приставлен подслушивать и подглядывать?
sparky 26 июня 2018 | 13:59
- Какое письмо? Я не видел.
- Так у вас глаза завязаны.
- Подождите, я уши заткну. Так, есть еще вопросы о письме? Что, нет? Двигаемся дальше к вопросам о пенсионном возрасте.