Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет...

Министр финансов Антон Силуанов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет. В телеинтервью Силуанов также пообещал, что дополнительные средства от повышения НДС пойдут в социальную инфраструктуру.

Что касается пенсий, то она в среднем составит к 2024 году 20 тысяч рублей, — сказал Силуанов, по словам которого, выплаты будут увеличиваться примерно на тысячу рублей в год. При этом рост пенсий должен значительно опередить инфляцию, — говорит Силуанов.

Выплаты планируется поднять за счет повышения пенсионного возраста. Пока правительство предлагает повысить его для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.