Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет
Министр финансов Антон Силуанов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет. В телеинтервью Силуанов также пообещал, что дополнительные средства от повышения НДС пойдут в социальную инфраструктуру.
Что касается пенсий, то она в среднем составит к 2024 году 20 тысяч рублей, — сказал Силуанов, по словам которого, выплаты будут увеличиваться примерно на тысячу рублей в год. При этом рост пенсий должен значительно опередить инфляцию, — говорит Силуанов.
Выплаты планируется поднять за счет повышения пенсионного возраста. Пока правительство предлагает повысить его для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63.
Комментарии27
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hz6691 26 июня 2018 | 13:05
Успокоил - цены будут подниматься по иным причинам.
patrikk_1 26 июня 2018 | 13:19
Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет...
Повышайте пенсии и зарплаты бюджетникам на 1 тысячу рублей каждый месяц и тогда повышение НДС на 2% люди как-нибудь переживут.
amalit 26 июня 2018 | 13:25
patrikk_1: Повышение налога НДС на два процентных ПУНКТА, увеличивает налоговую нагрузку на производителя на 11% (процентов, а не пунктов).
Пример:
со 100 руб. прежде следовало перечислить в бюджет 18 руб., а после повышения налога НДС на два процентных ПУНКТА, будет нужно перечислить в бюджет 20 руб.
Т.е. перечисление в бюджет увеличивается на 11%, по сравнению с прежним.
Следовательно, все цены могут увеличиться не на 2%, на которые увеличиваются не цены, а ставка налога, а, как минимум, на 11%.
luger_max_otto 26 июня 2018 | 13:36
Могут увеличиться на два процента, но увеличатся больше.
mihvol_56 26 июня 2018 | 14:02
amalit: Так в рашке-говняшке 86 процентов её населения СЧИТАТЬ то - НЕ УМЕЕТ. Оно умеет только верить путяСМИ и голосовать за упырей, по наводке главупыря.
agriment 26 июня 2018 | 14:02
amalit: 13:25 "Следовательно, все цены могут увеличиться не на 2%, на которые увеличиваются не цены, а ставка налога, а, как минимум, на 11%."
- Причём, во всех сегментах: товары; работы; услуги;
транспортники
производители ТНП энергоресурсов и т.д.
строители
перепродавцы- посредники
такова пищевая цепочка до конечного потребителя
и каждый накручивает НДС с суммы всей выручки..
НДС – налог на покупателя, в конечном итоге, за все накрутки бизнеса, платит народонаселение.
olegleon 26 июня 2018 | 13:09
т.е. одни будут работать на 5-8 лет дольше, а пенсию увеличат тем, кто на 5-8 лет меньше работал. а потом удивляемся тому, почему пенсионеры нынешние за Путина
yuriykyvich 26 июня 2018 | 14:11
olegleon:Ну кто тебе сказал что нынешне нищие пенсионеры ЗА Путина? Твоя пра-бабушка?
Пенсионер, типа меня, работал всю жизнь, с 17-ти лет, и ЗАРПЛАТУ (а не ЗРЯ-Плату) получал на порядок больше среднестатистической, причем "Белую", но пенсию имею "среднестатистическую", так как коэффициент по ЗАРПЛАТЕ 1.3. И я еще могу чувствовать себя "богатым", так как остальные мои одноклассники получают пенсию на уровне ПМП.
platonnekafrin 26 июня 2018 | 13:11
Цены вырастут только на неважные продукты.
agriment 26 июня 2018 | 14:05
platonnekafrin: 13:11 "Цены вырастут только на неважные продукты."
- Так в РФ других продуктов НЕТ, только совсем неважные,
от понятия- плохие.
nitinol 26 июня 2018 | 13:12
Мели Емеля, твоё время...
i_c_e 26 июня 2018 | 13:15
По опыту уже многих лет к «жизненно важным товарам» относится только водка. На всё остальное цены растут, и с чего бы этот рост остановится при повышении НДС?
lenin3 26 июня 2018 | 13:30
i_c_e: вы не совсем правы:водка-да,но эти мудилы из Госдуры и правительства могут составит список "жизнено важных",добавив к водке хлеб,соль и гречку.Тогда Силуанов может быть честен,обещая не поднимать на это всё тарифы...
lechak 26 июня 2018 | 13:15
Дохрена чаво обещали...
jetsam 26 июня 2018 | 13:17
галстук съест, наголо или застрелится?
или. как всегда - за базар не отвечает?
consts 26 июня 2018 | 13:17
Обещают, обещают, обещают... Обещают обещать.
putin_itogy 26 июня 2018 | 13:18
ОБЕЩАЮ - ОБЕЩАТЬ.
Легче всего что-нибудь ОБЕЩАТЬ.
Самое лёгкое - ОБЕЩАТЬ на 2035-45 года.
Чем дальше - тем легче ОБЕЩАТЬ.
Хитрый путин давно понял эту нехитрую истину - ОБЕЩАЙ и правь.
Можешь вечно.(Если сдюжишь жить вечно...)
podwodnik 26 июня 2018 | 13:27
"... роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет ...".
- А чё цены выросли?
- НДС.
- Ответ неправильный, пройдёмте.
rampa 26 июня 2018 | 13:27
вот вроде министром финансов называется. А похоже даже арифметики не знает. Пусть себестоимость товара 100 рублей. Продажная цена: С/с (100 руб) + НДС(18%) = 118 рублей. Если НДС 20%, то цена 120 рублей.
Ну про среднее увеличение пенсии в 1000 рублей и говорить не хочется. Оно и так в среднем безо всякого поднятия пенсионного возраста примерно столько и составляет за счет инфляции. Причем эти СРЕДНИЕ 1000 рублей состоят из 5 тыс для высоких пенсий и 500 рублей для низких, которые получают большинство пенсионеров
agriment 26 июня 2018 | 14:11
rampa: 13:27 "вот вроде министром финансов называется. А похоже даже арифметики не знает"
- У министра финансов арифметика другая
как бы побольше содрать с народонаселения в общий котёл и меньше вернуть...народонаселению
чтобы обеспечить миллиардеров и себя любимого, до седьмого колена.
hiryrg 26 июня 2018 | 13:31
Обещает???Очередная лапша на уши...
stichirichi 26 июня 2018 | 13:31
Все выдохнули?, раз сказал, то значит так и будет! Нужно верить и надеяться......пхахахаха)))
А если серьезнее, то сейчас все будут лить медок в уши, электорат "услышит" и "поймет", а даже если и не понравится, то жираф большой, ему видней...
zemljanka 26 июня 2018 | 13:33
"Не верю."
zhrv 26 июня 2018 | 13:35
Ага, слышали про "дно пройдено" от одного такого дурака. Оказался уголовником!)
apels 26 июня 2018 | 13:35
Ох уж эти сказочники! :)
Повышать пенсии с темпами превышающими инфляцию обещал Президент одновременно с обещанием не менять возраст выхода. Врал в обоих случаях. Хотелось бы узнать перечень "жизненно важных" товаров и механизм заморозки цен на них. В бюджет, как я понимаю, такие механизмы не заложены.
mihvol_56 26 июня 2018 | 14:00
Когда то не министр, а спам президен обещал лечь на релься, если поднимутся цены.
Президенты рашки так до сих пор и "лежат" на рельсах, вот только в рашковском "ж/д ТУПИКЕ" - поезда не ходят. Зато цены - бегут, как спринтер на стометровке.Сегодня был в О, Кеё - морковь, РАШКОВСКАЯ, свежая - почти 80 р/кг.
askol2016 26 июня 2018 | 14:22
Наглый лгун и обманщик! Лишь бы протащить пенсионное ограбление простого населения и сохранить невероятные пенсионные льготы погонникам и другим власть имущим.