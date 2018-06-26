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13:00, 26 июня 2018

Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет

Министр финансов Антон Силуанов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет. В телеинтервью Силуанов также пообещал, что дополнительные средства от повышения НДС пойдут в социальную инфраструктуру.

Что касается пенсий, то она в  среднем составит к  2024 году 20 тысяч рублей, — сказал Силуанов, по словам которого, выплаты будут увеличиваться примерно на тысячу рублей в год. При этом рост пенсий должен значительно опередить инфляцию, — говорит Силуанов.

Выплаты планируется поднять за счет повышения пенсионного возраста. Пока правительство предлагает повысить его для мужчин до  65 лет, для женщин – до  63.

Комментарии

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hz6691 26 июня 2018 | 13:05

Успокоил - цены будут подниматься по иным причинам.

patrikk_1 26 июня 2018 | 13:19

Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет...

Повышайте пенсии и зарплаты бюджетникам на 1 тысячу рублей каждый месяц и тогда повышение НДС на 2% люди как-нибудь переживут.

amalit 26 июня 2018 | 13:25

patrikk_1: Повышение налога НДС на два процентных ПУНКТА, увеличивает налоговую нагрузку на производителя на 11% (процентов, а не пунктов).

Пример:
со 100 руб. прежде следовало перечислить в бюджет 18 руб., а после повышения налога НДС на два процентных ПУНКТА, будет нужно перечислить в бюджет 20 руб.
Т.е. перечисление в бюджет увеличивается на 11%, по сравнению с прежним.
Следовательно, все цены могут увеличиться не на 2%, на которые увеличиваются не цены, а ставка налога, а, как минимум, на 11%.

luger_max_otto 26 июня 2018 | 13:36

Могут увеличиться на два процента, но увеличатся больше.

mihvol_56 26 июня 2018 | 14:02

amalit: Так в рашке-говняшке 86 процентов её населения СЧИТАТЬ то - НЕ УМЕЕТ. Оно умеет только верить путяСМИ и голосовать за упырей, по наводке главупыря.

agriment 26 июня 2018 | 14:02

amalit: 13:25 "Следовательно, все цены могут увеличиться не на 2%, на которые увеличиваются не цены, а ставка налога, а, как минимум, на 11%."

- Причём, во всех сегментах: товары; работы; услуги;

транспортники
производители ТНП энергоресурсов и т.д.
строители
перепродавцы- посредники

такова пищевая цепочка до конечного потребителя

и каждый накручивает НДС с суммы всей выручки..

НДС – налог на покупателя, в конечном итоге, за все накрутки бизнеса, платит народонаселение.

olegleon 26 июня 2018 | 13:09

т.е. одни будут работать на 5-8 лет дольше, а пенсию увеличат тем, кто на 5-8 лет меньше работал. а потом удивляемся тому, почему пенсионеры нынешние за Путина

yuriykyvich 26 июня 2018 | 14:11

olegleon:Ну кто тебе сказал что нынешне нищие пенсионеры ЗА Путина? Твоя пра-бабушка?
Пенсионер, типа меня, работал всю жизнь, с 17-ти лет, и ЗАРПЛАТУ (а не ЗРЯ-Плату) получал на порядок больше среднестатистической, причем "Белую", но пенсию имею "среднестатистическую", так как коэффициент по ЗАРПЛАТЕ 1.3. И я еще могу чувствовать себя "богатым", так как остальные мои одноклассники получают пенсию на уровне ПМП.

platonnekafrin 26 июня 2018 | 13:11

Цены вырастут только на неважные продукты.

agriment 26 июня 2018 | 14:05

platonnekafrin: 13:11 "Цены вырастут только на неважные продукты."

- Так в РФ других продуктов НЕТ, только совсем неважные,
от понятия- плохие.

nitinol 26 июня 2018 | 13:12

Мели Емеля, твоё время...

i_c_e 26 июня 2018 | 13:15

По опыту уже многих лет к «жизненно важным товарам» относится только водка. На всё остальное цены растут, и с чего бы этот рост остановится при повышении НДС?

lenin3 26 июня 2018 | 13:30

i_c_e: вы не совсем правы:водка-да,но эти мудилы из Госдуры и правительства могут составит список "жизнено важных",добавив к водке хлеб,соль и гречку.Тогда Силуанов может быть честен,обещая не поднимать на это всё тарифы...

lechak 26 июня 2018 | 13:15

Дохрена чаво обещали...

jetsam 26 июня 2018 | 13:17

галстук съест, наголо или застрелится?
или. как всегда - за базар не отвечает?

consts 26 июня 2018 | 13:17

Обещают, обещают, обещают... Обещают обещать.

putin_itogy 26 июня 2018 | 13:18

ОБЕЩАЮ - ОБЕЩАТЬ.
Легче всего что-нибудь ОБЕЩАТЬ.
Самое лёгкое - ОБЕЩАТЬ на 2035-45 года.
Чем дальше - тем легче ОБЕЩАТЬ.
Хитрый путин давно понял эту нехитрую истину - ОБЕЩАЙ и правь.
Можешь вечно.(Если сдюжишь жить вечно...)

podwodnik 26 июня 2018 | 13:27

"... роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет ...".

- А чё цены выросли?
- НДС.
- Ответ неправильный, пройдёмте.

rampa 26 июня 2018 | 13:27

вот вроде министром финансов называется. А похоже даже арифметики не знает. Пусть себестоимость товара 100 рублей. Продажная цена: С/с (100 руб) + НДС(18%) = 118 рублей. Если НДС 20%, то цена 120 рублей.
Ну про среднее увеличение пенсии в 1000 рублей и говорить не хочется. Оно и так в среднем безо всякого поднятия пенсионного возраста примерно столько и составляет за счет инфляции. Причем эти СРЕДНИЕ 1000 рублей состоят из 5 тыс для высоких пенсий и 500 рублей для низких, которые получают большинство пенсионеров

agriment 26 июня 2018 | 14:11

rampa: 13:27 "вот вроде министром финансов называется. А похоже даже арифметики не знает"

- У министра финансов арифметика другая
как бы побольше содрать с народонаселения в общий котёл и меньше вернуть...народонаселению

чтобы обеспечить миллиардеров и себя любимого, до седьмого колена.

hiryrg 26 июня 2018 | 13:31

Обещает???Очередная лапша на уши...

stichirichi 26 июня 2018 | 13:31

Все выдохнули?, раз сказал, то значит так и будет! Нужно верить и надеяться......пхахахаха)))
А если серьезнее, то сейчас все будут лить медок в уши, электорат "услышит" и "поймет", а даже если и не понравится, то жираф большой, ему видней...

zemljanka 26 июня 2018 | 13:33

"Не верю."

zhrv 26 июня 2018 | 13:35

Ага, слышали про "дно пройдено" от одного такого дурака. Оказался уголовником!)

apels 26 июня 2018 | 13:35

Ох уж эти сказочники! :)
Повышать пенсии с темпами превышающими инфляцию обещал Президент одновременно с обещанием не менять возраст выхода. Врал в обоих случаях. Хотелось бы узнать перечень "жизненно важных" товаров и механизм заморозки цен на них. В бюджет, как я понимаю, такие механизмы не заложены.

mihvol_56 26 июня 2018 | 14:00

Когда то не министр, а спам президен обещал лечь на релься, если поднимутся цены.

Президенты рашки так до сих пор и "лежат" на рельсах, вот только в рашковском "ж/д ТУПИКЕ" - поезда не ходят. Зато цены - бегут, как спринтер на стометровке.Сегодня был в О, Кеё - морковь, РАШКОВСКАЯ, свежая - почти 80 р/кг.

askol2016 26 июня 2018 | 14:22

Наглый лгун и обманщик! Лишь бы протащить пенсионное ограбление простого населения и сохранить невероятные пенсионные льготы погонникам и другим власть имущим.

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