Андрей Дементьев умер в Москве. Известному поэту было 89 лет.

Отчий Дом, Алёнушка, Баллада о матери, Лебединая верность, Чайки над водой, эти и десятки других песен на стихи Андрея Дементьева гремели в советское время. Их пели в том числе София Ротару, Иосиф Кобзон, Евгений Мартынов, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова. На стихи поэта писали музыку Раймонд Паулс, Оскар Фельцман, другие известные композиторы. Всего Андрей Дмитриевич выпустил около полусотни книг стихов. Дементьев родился в 1928 в Твери. Начал публиковаться в конце 40. Спустя 10 лет вышла первая книга стихов. С начала 80 Дементьев был главным редактором журнала Юность, который в этот период стал одним из самых популярных советских изданий. «Юностью» он руководил больше 10ти лет.

Позднее возглавлял ближневосточное представительство телекомпании РТР в Израиле, вёл несколько программ на телевидении и радио. Дементьев умер в 1-й градской больнице, перед этим он долго болел, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах. По словам вдовы поэта, причиной смерти цитата «могла стать какая-то инфекция». Андрей Дмитриевич награждён несколькими орденами, в том числе За заслуги перед Отечеством четвёртой степени.

О времени и месте прощания с известным поэтом пока не сообщается. Соболезнования родным Андрея Дементьева выразил президент.