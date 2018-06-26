Президент Македонии отказался сегодня подписать соглашение по изменению названия этой бывшей югославской республики

Президент Македонии Георге Иванов отказался сегодня подписать соглашение по изменению названия этой бывшей югославской республики. Он сослался, что подобное решение было бы нарушением конституции. В своем заявлении, которое цитирует государственное македонское агентство, Иванов отметил, что у него нет мандата на подписание таких соглашений.

Соглашение было достигнуто министрами иностранных дел Греции и Македонии. Спор о названии был главным препятствием для вступления Македонии в Евросоюз.