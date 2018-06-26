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12:30, 26 июня 2018

Президент Македонии отказался сегодня подписать соглашение по изменению названия этой бывшей югославской республики

Президент Македонии Георге Иванов отказался сегодня подписать соглашение по изменению названия этой бывшей югославской республики. Он сослался, что подобное решение было бы  нарушением конституции. В своем заявлении, которое цитирует государственное македонское агентство, Иванов отметил, что у него нет мандата на подписание таких соглашений.

Соглашение было достигнуто министрами иностранных дел Греции и Македонии. Спор о названии был главным препятствием для вступления Македонии в  Евросоюз.

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hastings 26 июня 2018 | 12:46

Я считаю, что нужно восстанавливать Чехословакию.

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