СКР направил в суд дело по факту наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе у станции «Славянский бульвар»
Следственный комитет направил в суд уголовное дело по факту наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар», которое произошло в конце декабря прошлого года. Водитель автобуса Виктор Тихонов обвиняется по статье 264 – «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух или более лиц».
В результате ДТП 4 человека скончались на месте и ещё 10 получили различные телесные повреждения.
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