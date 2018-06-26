СКР направил в суд дело по факту наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе у станции «Славянский бульвар»

Следственный комитет направил в суд уголовное дело по факту наезда автобуса на пешеходов в подземном переходе у станции метро «Славянский бульвар», которое произошло в конце декабря прошлого года. Водитель автобуса Виктор Тихонов обвиняется по статье 264 – «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух или более лиц».

В результате ДТП 4 человека скончались на месте и ещё 10 получили различные телесные повреждения.