Москалькова планирует лично посетить Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует лично посетить Олега Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья. Об этом Москалькова сказала агентству РИА. Ранее её украинская коллега Людмила Денисова поставила под сомнение данные о здоровье Сенцова, которые ей были предоставлены.
Сегодня же стало известно, что прошение о помиловании Сенцова Владимиру Путину отправил Генеральный секретарь Совета Европе Турбьёрн Ягланд.
Комментарии8
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post_v 26 июня 2018 | 12:36
Москалькова, Путин и весь ФСИН России ждут, пока Сенцов умрет?
Глупо.
пусть помнит о своем вкладе, если на украинских снарядах появятся надписи "По рейхстагу, за Сенцова"
patrikk_1 26 июня 2018 | 12:42
Москалькова планирует лично посетить Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья...
Сенцов не захочет с ней встречаться - ему стыдно будет за жирную будку и свисающее пузцо. Надо в камере Олега поставить будку, наподобие католической исповедальни, чтобы для встречи с посетителями Сенцов заходил в одну половину, посетитель в другую, и они могли бы беседовать не видя друг друга.
novrusich 26 июня 2018 | 12:49
patrikk_1: Москалькова планирует лично посетить Сенцова или его могилу.
И она свое слово сдержит. Все-таки генерал полиции, ее слово кремень.
А Сенцов, видимо, совсем плох, иначе бы ростелеаналы не преминули бы его показать.
А умирающего показывать не могут.
Надо было снимать до начала голодовки, как он кушвает и так далее. Сейчас бы пригодилось.
Не дотумкали.
Хреновые профессионалы в пропандоских органах России работают.
minerr 26 июня 2018 | 12:45
post_v: /// Москалькова, Путин и весь ФСИН России ждут, пока Сенцов умрет? ///
А в старых, двухлетней давности методичках, вместо фамилии Сенцова стояла фамилия Савченко. Было дело, тоже вроде как пожалели ее, отдали в Залежную. И что? Тебе напомнить ее судьбу? Сейчас вот реально худнет по 18 кг в месяц. Ты и Сенцову желаешь подобное, живодер?
prusol 26 июня 2018 | 12:50
minerr: Это очень удобно: просто подставлять фамилию, популярную в определённое время. Быстро и без дополнительных хлопот - удобно.
ura_123 26 июня 2018 | 12:42
Получается что фразу "он даже поправился на несколько килограмм" оперуполномоченная по правам человека в РФ мягко говоря выдумала?
nns33 26 июня 2018 | 12:45
Сенцов балансирует между жизнью и смертью. И если посещать людей ,то именно с него надо было начинать.
shlevet 26 июня 2018 | 12:48
Москальковой перед этим нужно съездить на шашлычок в лес, хорошенько им пропахнуть и не меняя одежду навестить хероя =)):-)