Суд рассмотрит по существу иск о защите чести и достоинства Михаила Прохорова к Алексею Навальному
Люблинский суд Москвы рассмотрит сегодня по существу иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному. Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть утверждение о том, что бизнесмен давал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину.
В качестве компенсации морального вреда Прохоров просит взыскать с Навального 1 рубль.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ag_bai 26 июня 2018 | 12:35
По существу?
Предварительно удалив адвоката?
И/или назначив прикормленного?
Нет в России суда.
И меня удивляет юридическое сообщество -- молчите? Ну-ну.
Юрий Шмидт бы не молчал.
danko1 26 июня 2018 | 12:45
ag_bai: Уже решение вынесено и Навальный обязан опубликовать опровержение.
Как заявил адвокат Прохорова, это административный иск и факт взятки в суде рассматривать не должны, поэтому и Хлопонина вызывать не надо.
Значит, Навальный должен опубликовать не опровержение взятки, а то, что информация о взятке - покушение на честь и достоинство нашего ворья.
patrikk_1 26 июня 2018 | 12:45
В качестве компенсации морального вреда Прохоров просит взыскать с Навального 1 рубль...
Это он наверное из-за своей сестры такой добренький, уж очень Ирина любит московскую либеральную тусовочку, вечно с ними трётся, вдыхая аромат смеси говна и жареной рыбы.
trans 26 июня 2018 | 12:36
И правда, как можно сомневаться в честности Прохорова?! Ну какая нафиг взятка, ну заплатил за избушка в два раза дороже, какие пустяки....Может Навальный еще сомневается что Прохоров честно заработал свои миллиарды?!
prusol 26 июня 2018 | 12:47
trans: А Вы завидуете Прохорову?
luger_max_otto 26 июня 2018 | 12:41
Да, дело обещает быть интересным- но по факту, похоже, у Прохорова будут проблемы за российской границей.