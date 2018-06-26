Суд рассмотрит по существу иск о защите чести и достоинства Михаила Прохорова к Алексею Навальному

Люблинский суд Москвы рассмотрит сегодня по существу иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному. Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть утверждение о том, что бизнесмен давал взятку бывшему вице-премьеру Александру Хлопонину.

В качестве компенсации морального вреда Прохоров просит взыскать с Навального 1 рубль.