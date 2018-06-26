В Москве на 90-м году жизни скончался известный поэт Андрей Дементьев

Он умер в Первой градской больнице после продолжительной болезни. Его супруга не исключила, что причиной смерти могла стать какая-то инфекция.

Дементьев один из самых известных советских поэтов второй половины 20-его века, автор текстов множества популярных песен, радио— и телеведущий, лауреат Государственной премии СССР.