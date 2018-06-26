Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать договор с Грецией об изменении названия страны
Президент Македонии Гёрге Иванов отказался подписывать договор с Грецией об изменении названия страны. Он утверждает, что это противоречит конституции страны. Об этом сообщает агентство Reuter.
Комментарии1
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zztop1960 26 июня 2018 | 12:37
Македонцы (славяне) не имеют никакого отношения к Македонии ( греки) , как и Франция к франкам( германцы) , как ливонцы (германцы) к ливам( угро-фины) , как Пруссия (германцы) к пруссам (балты) , как Россия(москали) к Руси ( белорусы и украинцы) , как румыны к Риму , как руссы( славянские холопы) к руссам( скандинавам) и т.д.