В Уфе руководство суда проверяет информацию о действиях судьи, которая насыпала соль на входе в зал заседаний

В Уфе руководство Ленинского районного суда проверяет информацию о действиях судьи, которая насыпала соль на входе в зал заседаний и у себя на столе.

О странном поведении судьи Наили Идиатовой рассказали правозащитники, участники одного из процессов. По словам Альмиры Жуковой, судья обсыпала зал заседания дорожками соли, ей также был очерчен стол Идиатовой. Правозащитница пришла в изумление. И поинтересовалась у судьи: «Я в суд пришла или к шаману?». Ни на этот, ни на другие вопросы, которые касались её необычного поведения, судья не ответила, сообщает портал уфа.ру. Жукова намерена ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы судьи: «Она ведь представляет Российскую Федерации и так нездорово себя ведёт».

На заседании должны были рассмотреть иск, связанный с возможным нарушением прав уфимцев на чистую питьевую воду. Правозащитники из коридора попытались сделать фото всего зала заседания вместе с судьёй. Но на них по их словам напал пристав, стал вырывать телефон и пытался его сломать, рассказала другая участница процесса, правозащитница Рамиля Саитова. Дорожки из соли в зале заседаний по её мнению были оккультным ритуалом. Так судья хотела отгородиться от тёмных сил, полагает правозащитница. Достоверность информации о действиях судьи проверяет руководство суда, где она работает, сообщили «Интерфаксу» в инстанции.

Судья свои действия до сих пор не комментировала.