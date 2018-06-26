В Уфе руководство суда проверяет информацию о действиях судьи, которая насыпала соль на входе в зал заседаний
В Уфе руководство Ленинского районного суда проверяет информацию о действиях судьи, которая насыпала соль на входе в зал заседаний и у себя на столе.
О странном поведении судьи Наили Идиатовой рассказали правозащитники, участники одного из процессов. По словам Альмиры Жуковой, судья обсыпала зал заседания дорожками соли, ей также был очерчен стол Идиатовой. Правозащитница пришла в изумление. И поинтересовалась у судьи: «Я в суд пришла или к шаману?». Ни на этот, ни на другие вопросы, которые касались её необычного поведения, судья не ответила, сообщает портал уфа.ру. Жукова намерена ходатайствовать о проведении психиатрической экспертизы судьи: «Она ведь представляет Российскую Федерации и так нездорово себя ведёт».
На заседании должны были рассмотреть иск, связанный с возможным нарушением прав уфимцев на чистую питьевую воду. Правозащитники из коридора попытались сделать фото всего зала заседания вместе с судьёй. Но на них по их словам напал пристав, стал вырывать телефон и пытался его сломать, рассказала другая участница процесса, правозащитница Рамиля Саитова. Дорожки из соли в зале заседаний по её мнению были оккультным ритуалом. Так судья хотела отгородиться от тёмных сил, полагает правозащитница. Достоверность информации о действиях судьи проверяет руководство суда, где она работает, сообщили «Интерфаксу» в инстанции.
Судья свои действия до сих пор не комментировала.
Комментарии14
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post_v 26 июня 2018 | 12:12
А это точно соль, а не "аргентинская мука" из вещдоков?
"Ты рассыпал соль в пятницу. а это плохая примета!"
("фильм "Ва-банк")
alxab 26 июня 2018 | 12:17
Белая человека! Зачем суд приходила? Виновен, однако!
kottigr1 26 июня 2018 | 12:27
post_v: Рыба гниет с головы.. А в РФ главная голова давным-давно уже захвачена тараканами..
yralez 26 июня 2018 | 12:15
Когнитивный диссонанс.....между законом и звонком, между долгом, совестью, честью и холуйством.
post_v 26 июня 2018 | 12:38
yralez:
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а совесть и честь совместимы с мантией ?
zztop1960 26 июня 2018 | 12:28
Судья чокнутая ? Так посмотрите на Поклонскую , Кадырова , да и на всю Госдуму РФ , одни шизофреники и параноики под руководством главного шизофреника
shlevet 26 июня 2018 | 12:44
zztop1960: https://ok.ru/video/377650549098
nns33 26 июня 2018 | 12:30
Проверить на адекватность и судью, и хулигана пристава,которого не смутило поведение судьи более,чем странное.
shlevet 26 июня 2018 | 12:32
?????
Зачем
Она
Это
Делала
?????
ura_123 26 июня 2018 | 12:49
shlevet: Чувачок,тебя Поклонская не смущала?
petrovich_spb 26 июня 2018 | 12:33
Необычная фамилия. Идиатова... Только почему-то через "а".
( — Unusual name. Twatt. But why with double "t"?.. (c) х/ф "Рок-волна")
odobryam_s 26 июня 2018 | 12:33
Ой, чего прицепились к этой судье-то? Подумаешь, соль насыпала... Она же не оправдательный приговор вынесла, правда? Вот если бы оправдала кого - тогда да, пора к психиатру на проверку....
zhrv 26 июня 2018 | 12:46
Судья молодец - косит под временно невменяемую. Видимо, другие способы - свалить с себя это дело, не сработали.
ura_123 26 июня 2018 | 12:46
Не мешало бы проверить на вменяемость и гражданочку везде таскающую за собой то портретик,то бюстик николашки кровавого... Заодно,так сказать.