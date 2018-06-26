Суд удалил из процесса по иску предпринимателя Михаила Прохорова главу юридической службы Алексея Навального
Люблинский суд Москвы удалил из процесса по иску предпринимателя Михаила Прохорова главу юридической службы Алексея Навального. Речь идёт об иске о защите чести и достоинства, в котором Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть сведения о том, что бизнесмен давал взятку бывшему вице-премьеру Хлопонину.
Юрист Иван Жданов планировал заявить несколько ходатайств. Судья предложила сделать это одномоментно. Жданов не согласился, после чего был удалён из зала.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 12:07
Видимо, Прохор хочет доказать, что это была не взятка, а вполне законный откат (по понятиям).
А подкупленная судьиха слишком уж явно ему подыгрывает.
luger_max_otto 26 июня 2018 | 12:28
Попадет он под санкции, этот Прохоров...
danko1 26 июня 2018 | 12:31
mikhail_spb_: Адвокат Прохорова заявил, что это не уголовный процесс и суд не может исследовать взятка это была или нет, поэтому Хлопонина вызывать не надо.
Как только что объявили по "Дождю", Прохоров выиграл иск, а Навальный обязан опровержение опубликовать.
Только что опровергать, если взятка очевидна?
benny_point 26 июня 2018 | 12:07
Кровавый путинский режим давит свободного и честного Алёшеньку Анального!
Путин руки прочь от пидараса Анального!!!!!)))))))
vpoiskahdna 26 июня 2018 | 12:12
benny_point: А причем здесь Навальный?. Речь о жулике Прохорове.
georg100 26 июня 2018 | 12:19
Слово "суд", если речь идет о "судебной" системе РФ надо брать в кавычки. Всегда.
К великому сожалению "суда" в РФ нет. Давно.
post_v 26 июня 2018 | 12:22
georg100:
========
вообще-то у этого "суда" есть конкретная фамилия
почему журналисты так стесняются назвать ее?
in_cat_we_trust 26 июня 2018 | 12:48
vpoiskahdna: это беня о себе кричит
ura_123 26 июня 2018 | 12:37
benny_point: Да к тебе руки никто и не тянет.
juju11 26 июня 2018 | 12:09
Г-да модераторы, почему вы не баните мразь?
podpindosov_net_01 26 июня 2018 | 12:32
juju11: Да, почему тебя до сих пор не забанили?
danko1 26 июня 2018 | 12:11
А также "суд" отказался вызвать Хлопонина, чтобы тот ответил на вопросы.
И зачем нужен такой "суд"?
Но Прохоров, который и был кремлевским холуём, что доказал своим участием в выборах, когда его включили в число кандидатов после окончания регистрации, окончательно себя опозорил.
Как в сказках, младший брат дураком оказался. И как в сказках, обогатился сказочным путем.
neyexo 26 июня 2018 | 12:17
одномоментно
Это похожа на "голосовать будем списком или по отдельности?" - "Списком!"
rash 26 июня 2018 | 12:19
Мелковато! Надо было рассмотреть иск без ответчика - заочно.
nikolaitschi 26 июня 2018 | 12:20
Судя по всему, перед судом стоит задача дотянуть Прохорова до Европейского Суда и втянуть под санкции. В Высоком Суде Лондона его оправдания не прокатят. Попался парниша!
prusol 26 июня 2018 | 12:41
Вот это цена "главы юридической фирмы". Теперь неудивительно, почему Навальный часто проигрывает. Оказывается, для успеха ему просто необходимо окружение откорректировать?
zhrv 26 июня 2018 | 12:43
Что Прохоров - глупый нувориш, я для себя понял давно, когда он лепетал какую-то лажу в Куршевеле.
Так что, его иск тому подтверждение - раздует сам искру.
А вот судья - красава, вообще никакой видимости правосудия.