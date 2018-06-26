Суд удалил из процесса по иску предпринимателя Михаила Прохорова главу юридической службы Алексея Навального

Люблинский суд Москвы удалил из процесса по иску предпринимателя Михаила Прохорова главу юридической службы Алексея Навального. Речь идёт об иске о защите чести и достоинства, в котором Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть сведения о том, что бизнесмен давал взятку бывшему вице-премьеру Хлопонину.

Юрист Иван Жданов планировал заявить несколько ходатайств. Судья предложила сделать это одномоментно. Жданов не согласился, после чего был удалён из зала.