Верховный суд напомнил об уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование проведению публичного мероприятия. Об этом говорится в постановлении пленума суда.

Уголовная ответственность грозит должностным лицам за принуждение подчиненных к посещению публичного мероприятия. Угрозы увольнения, понижения в должности или лишения премии за отказ участвовать в митинге – незаконны, поясняет Верховный суд.

Арест нарушителей является крайней мерой — наказывать их должны штрафами и общественными работами, подчеркивается в принятом документе. При этом административное задержание и составление протокола в участке могут применяться только в «исключительных случаях» — при наличии достаточных обоснований. А все дела о несанкционированных акциях должны рассматриваться в открытом режиме, отмечается в постановлении.

Верховный суд также поясняет, что акция считается автоматически согласованной, ели предложения городских властей об изменении времени и места ее проведения поступили позже трехдневного срока.

Разъяснить эти вопросы Верховному суду еще полгода назад поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с Советом по правам человека.