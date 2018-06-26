Суд напомнил об уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование проведению публичного мероприятия
Верховный суд напомнил об уголовной ответственности за незаконное воспрепятствование проведению публичного мероприятия. Об этом говорится в постановлении пленума суда.
Уголовная ответственность грозит должностным лицам за принуждение подчиненных к посещению публичного мероприятия. Угрозы увольнения, понижения в должности или лишения премии за отказ участвовать в митинге – незаконны, поясняет Верховный суд.
Арест нарушителей является крайней мерой — наказывать их должны штрафами и общественными работами, подчеркивается в принятом документе. При этом административное задержание и составление протокола в участке могут применяться только в «исключительных случаях» — при наличии достаточных обоснований. А все дела о несанкционированных акциях должны рассматриваться в открытом режиме, отмечается в постановлении.
Верховный суд также поясняет, что акция считается автоматически согласованной, ели предложения городских властей об изменении времени и места ее проведения поступили позже трехдневного срока.
Разъяснить эти вопросы Верховному суду еще полгода назад поручил президент Владимир Путин по итогам встречи с Советом по правам человека.
Комментарии9
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mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 12:10
Будут ли мильтоны выполнять это решение суда и прекратят ли дубасить и винтить граждан?
kottigr1 26 июня 2018 | 12:24
mikhail_spb_: Кому об этом напоминает суд, если в РФ арестовывают людей за то, что они стоя в ОДИНОЧНЫХ пикетах, держат в руках чистые листы бумаги с заклеенными пластырем ртами .. ?
argag3 26 июня 2018 | 12:24
mikhail_spb_: Неужели ВерХовой суд решил соскочить с тонущей галеры?! Это радует и одновременно вызывает тревогу!
amarnsky 26 июня 2018 | 12:32
mikhail_spb_: но ведь мильтону не объяснишь - что означает написанное в законе.... они же слушают только начальство - а книжки не читают... Кому интересно - что там эти мудреные господа пишут? Ну спросил их президент - ну ответили .... А кому до этого дело...
ematveev 26 июня 2018 | 12:34
mikhail_spb_:
Как и в любой цивилизованной стране:
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..Любое массовое мероприятие, собрание или демонстрация в обязательном порядке должны быть санкционированы властями. Это касается мероприятий как проводимых в помещении (собрания, митинги), так и на улице, под открытым небом (демонстрации, марши, митинги). Согласно этому Федеральному закону, разрешения выдаются властями.
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yralez 26 июня 2018 | 12:30
Я дико хохоталь
alexakimfaa 26 июня 2018 | 12:32
Верховный суд в данном случае для Росгвардии и ОМОНа - не указ,также,как и положения Конституции РФ...Для них обязательны для исполнения ведомственные инструкции,приказы и распоряжения...
nns33 26 июня 2018 | 12:35
Именно об этом говорил А. Н.,когда в установленный Законом срок ,не получил ответ на проведение массового мероприятия. Чем закончилось,знаем.
zhrv 26 июня 2018 | 12:36
Ржачка, Царь то добрый, оказывается )