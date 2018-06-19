Известный поэт Андрей Дементьев скончался сегодня в Москве на 90 году жизни
Известный поэт Андрей Дементьев скончался сегодня в Москве на 90 году жизни. Известность ему принесли в первую очередь песни, популярные во времена СССР. С начала двухтысячных он работал политическим обозревателем на радио, на телевидении вёл программу «Народ хочет знать».
Супруга Дементьева Анна Пугач не исключила, что причиной смерти поэта могла стать какая-то инфекция. Она призвала представителей СМИ не копаться в мелочах.
Большим ударом смерть поэта стала для певца Иосифа Кобзона, которые многие годы работал вместе с Андреем Дементьевым:
Андрей Дементьев скончался в 1-й Градской больнице. О дате и месте похорон пока ничего не известно.
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