Иосиф Кобзон в лице ушедшего на 90-м году жизни поэта Андрея Дементьева потерял друга и потрясающего соавтора

«Мне очень жаль, я потерял друга, я потерял потрясающего соавтора. Мы с ним очень много работали», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» об ушедшем сегодня на 90-м году жизни известном поэте, радио— и телеведущем Андрее Дементьеве Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.



«Мы готовились в Твери, где находится единственный Дом поэзии в России, отметить его юбилей. Всевышний распорядился по-своему», — заключил он.