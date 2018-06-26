Иосиф Кобзон в лице ушедшего на 90-м году жизни поэта Андрея Дементьева потерял друга и потрясающего соавтора
«Мне очень жаль, я потерял друга, я потерял потрясающего соавтора. Мы с ним очень много работали», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» об ушедшем сегодня на 90-м году жизни известном поэте, радио— и телеведущем Андрее Дементьеве Народный артист СССР и депутат Госдумы Иосиф Кобзон.
«Мы готовились в Твери, где находится единственный Дом поэзии в России, отметить его юбилей. Всевышний распорядился по-своему», — заключил он.
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