Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 28 июня
Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 28 июня. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Федеральной службе охраны.
Это связано с подготовкой и проведением на Красной площади некоего общественного мероприятия.
Комментарии2
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glotze7 26 июня 2018 | 11:51
Будут проверять, можно ли Вована валетом к Ленину положить? Чо, нужное дело.
man_from_sobibor 26 июня 2018 | 12:07
целый день(!!!) желающие не смогут увидеть труп основоположника геноцида русского народа, германского шпиона, предателя России Владимира Ильича Ленина