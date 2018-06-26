Суд в Уфе проверяет информацию о том, что судья обсыпала зал заседания солью...

Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в судебной инстанции. Накануне одно из местных изданий привело слова правозащитницы Рамили Саитовой, которая рассказал, что судья Наиля Идиятова очертила свой стол дорожкой из соли. Также соль была посыпана на входе. Издание опубликовало несколько фотографий, где хорошо был различим порошок на полу.

До сих пор неизвестно, зачем это было сделано, поскольку судья не ответила участникам процесса на соответствующие вопросы.