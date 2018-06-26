Суд в Уфе проверяет информацию о том, что судья обсыпала зал заседания солью
Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в судебной инстанции. Накануне одно из местных изданий привело слова правозащитницы Рамили Саитовой, которая рассказал, что судья Наиля Идиятова очертила свой стол дорожкой из соли. Также соль была посыпана на входе. Издание опубликовало несколько фотографий, где хорошо был различим порошок на полу.
До сих пор неизвестно, зачем это было сделано, поскольку судья не ответила участникам процесса на соответствующие вопросы.
Комментарии13
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magnus_z 26 июня 2018 | 11:34
Они все сошли с ума.
danko1 26 июня 2018 | 11:40
magnus_z: Неадекватные судьи в судах неадеквата Путина- это давно норма.
patrikk_1 26 июня 2018 | 11:51
Суд в Уфе проверяет информацию о том, что судья обсыпала зал заседания солью...
У нас в подъезде живёт такая женщина, у которой возле входной двери постоянно какие-нибудь обереги - солевые круги, пепельные кучки, угольные или закопчённые кресты, меловые полукруги, Звёзды Давида и пиктограммы свиной кровью...
post_v 26 июня 2018 | 11:41
magnus_z:
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похоже, что многие их них туда и не приходили
а судья - православная?
Уфимцы - где ваша информация о "боевом прошлом" судьи?
Неужели это впервые?
Эта судья же среди вас живет
opiatnovyi63 26 июня 2018 | 11:37
А хлеба не было?
testmeter 26 июня 2018 | 11:40
"Идиятова" - довольно красноречивая фамилия
stebinmaku 26 июня 2018 | 11:40
"судья Наиля Идиятова очертила свой стол дорожкой из соли"
"А теперь прошу позвать свидетеля Вия" - сказала она..
teleo 26 июня 2018 | 11:50
stebinmaku: Чур меня, чур!
mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 11:42
Может, это была не соль, а кокс?
Унюхалась вконец и стала чудить.
vinny_vega 26 июня 2018 | 11:49
Ну и что?? У меня в офисе в обувном шкафчике, при входе, стоит веник перевернутый уже лет 5, секретарь поставила, сказала что так нужно. Умная, прилежная и компетентная сотрудница, кстати, никаких нареканий.
barsuchok 26 июня 2018 | 11:58
Нечистая сила, она такая нечистая!
wasielna 26 июня 2018 | 12:08
Зачем сделала, зачем сделала. Порчу изгоняла. Самый простой способ.
Это вам не в ВС да КС сидеть!
Вместо выглаженных клерков деревенские бабки приходят. А у них свое понятие о справедливости,
nikolaitschi 26 июня 2018 | 12:31
Прокурор православит, судья шаманит, юрист Конституцию бережет. А вы, друзья, как ни садитесь...