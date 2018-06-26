Верховный суд счёл незаконным отказ в проведении митинга из-за помех пешеходам
Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда. Суд подчеркнул, что публичное мероприятие не должно провоцировать аварии, нарушать требования транспортной безопасности или безопасности дорожного движения. Также Верховный суд разъяснил, что согласовывать митинг с чиновниками нужно даже в случае, если он проводится на частной территории или в помещении, в том числе, в торговых центрах или других местах со свободным доступом.
Кроме того, в пояснении говорится, что административный арест за правонарушения в ходе публичных мероприятий должен назначаться, если применение штрафа не предотвратит новых правонарушений.
Комментарии1
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ematveev 26 июня 2018 | 11:56
Как и в любой цивилизованной стране:
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..Любое массовое мероприятие, собрание или демонстрация в обязательном порядке должны быть санкционированы властями. Это касается мероприятий как проводимых в помещении (собрания, митинги), так и на улице, под открытым небом (демонстрации, марши, митинги). Согласно этому Федеральному закону, разрешения выдаются властями.
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