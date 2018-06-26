Верховный суд счёл незаконным отказ в проведении митинга из-за помех пешеходам

Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда. Суд подчеркнул, что публичное мероприятие не должно провоцировать аварии, нарушать требования транспортной безопасности или безопасности дорожного движения. Также Верховный суд разъяснил, что согласовывать митинг с чиновниками нужно даже в случае, если он проводится на частной территории или в помещении, в том числе, в торговых центрах или других местах со свободным доступом.

Кроме того, в пояснении говорится, что административный арест за правонарушения в ходе публичных мероприятий должен назначаться, если применение штрафа не предотвратит новых правонарушений.