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11:30, 26 июня 2018

Украина запретила въезд на свою территорию в течение 5 лет ведущему и советнику председателя Госдумы Евгению Примакову

Украина запретила въезд на свою территорию в течение 5 лет телеведущему и советнику председателя Госдумы Евгению Примакову. Он рассказал, что намеревался посетить конференцию, организованную ОБСЕ.

Посольство России в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины.

Комментарии

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yralez 26 июня 2018 | 11:39

Вроде помер он.
Это что за двойник опять, дефективный ?

mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 11:44

yralez:
Может, воскрес?
Если удалось воскресить совок в миниатюре, то почему бы им не воскресить усопшего чекиста?

johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 11:45

mikhail_spb_: +1! ... а КЕМ он тому Евгению Примакову доводится????

patrikk_1 26 июня 2018 | 11:46

Украина запретила въезд на свою территорию в течение 5 лет ведущему и советнику председателя Госдумы Евгению Примакову...

А что он плохого сделал конкретно, не указано? Если нет явных фактических причин запрета для въезда журналисту, кроме его профессиональной деятельности, то значит это ещё один камень на могилу мечты о членстве в Евросоюзе.

serhio_25__ 26 июня 2018 | 12:13

johnbmw: mikhail_spb_: yralez: Укропы, кторые не смотрят российское телевидение палятся по страшному.

kompricikos 26 июня 2018 | 12:34

johnbmw: он просто внук того Примакова, династия так сказать

archibald_dandy_esquire 26 июня 2018 | 12:44

kompricikos:
" Евгений Примаков — российский журналист, член Общественной палаты Российской Федерации. Является внуком экс-премьер-министра России Евгения Примакова. Автор и ведущий программы „Международное обозрение на телеканале ‚Россия 24‘, возглавляет некоммерческую организацию ‚Русская гуманитарная миссия‘.

там, где "русская гуманитарная миссия", ожидайте прибытие русских "гуманитраных конвоев" со снарядами, пушками, "буками"
"другой гуманитарной помощи у меня для вас нет..." (с)

zztop1960 26 июня 2018 | 11:45

yralez: У них там как при СССР , трудовые династии

shlevet 26 июня 2018 | 11:51

zztop1960: Сильнее всего из-за оттока населения пострадали Литва, Латвия, Болгария, Молдавия, Босния и Герцеговина. Число жителей в этих странах уменьшилось примерно на 20% — по оценке австрийских демографов, такие показатели "беспрецедентны" для мирного времени.

demosua 26 июня 2018 | 11:52

yralez: оказывается, внук...

sg90 26 июня 2018 | 11:48

Крым, небось, запутинец посещал )))
Погонят н7акуйц скоро скаклообразный из всех дипломатических институтов. Это что за вольности? Кого хочу - пускаю, кого хочу нет. В принципе это право суверенной страны (смешно получилось про суверенную Окраину), но он туда не за салом собрался, а на мероприятие, касающееся вопросов европейской безопасности. Потому гнать надо щеневмерликов отовсюду, пока бабуины себе более менее вменяемых вожаков не наскачут. Хотя бы Йульку. Стерва, но рассудительна и вменяема.. Педя же вместе с мозгами уже пол Окраины пропил, сволочь )))

benny_point 26 июня 2018 | 12:04

И правильно, а не то Примаков проведёт там террористические акты и взорвёт пол-Усраины. Таким террористам как Примаков не место в демократической мирной Усраине!
Слава Усраине, пидарасам Усраины слава!!!!))))))

echo_shar 26 июня 2018 | 12:07

Самый коротний анекдот:
"Украина". )))

holic 26 июня 2018 | 12:35

В аэропорту Киева задержан российский телеведущий Евгений Примаков.
Примаков направлялся на Украину на мероприятие ОБСЕ по вопросам свободы прессы как представитель Союза журналистов России.
При пересечении границы Примакова задержали, заявив, что он „представляет угрозу национальной безопасности Украины. Сейчас он ждет депортации в транзитной зоне, без паспорта. Ему будет запрещен въезд на Украину на пять лет.

Евгений Примаков — российский журналист, член Общественной палаты Российской Федерации. Является внуком экс-премьер-министра России Евгения Примакова. Автор и ведущий программы „Международное обозрение на телеканале ‚Россия 24‘, возглавляет некоммерческую организацию ‚Русская гуманитарная миссия‘.

Сволота гебнявая, вот он кто...

johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 12:40

holic: спасибо за подробности ... то, что Сволота гебнявая - это и так было понятно ...

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