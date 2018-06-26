Украина запретила въезд на свою территорию в течение 5 лет ведущему и советнику председателя Госдумы Евгению Примакову...

Украина запретила въезд на свою территорию в течение 5 лет телеведущему и советнику председателя Госдумы Евгению Примакову. Он рассказал, что намеревался посетить конференцию, организованную ОБСЕ.

Посольство России в Киеве готовит ноту протеста в МИД Украины.