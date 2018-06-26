Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет

Министр финансов Антон Силуанов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет.

В телеинтервью Силуанов также пообещал, что дополнительные средства от повышения НДС пойдут в социальную инфраструктуру.