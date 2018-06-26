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11:30, 26 июня 2018

Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет

Министр финансов Антон Силуанов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет.

В телеинтервью Силуанов также пообещал, что дополнительные средства от повышения НДС пойдут в социальную инфраструктуру.

Комментарии

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yralez 26 июня 2018 | 11:33

Сивый мерин

danko1 26 июня 2018 | 11:46

yralez: Врет нагло.
Малую часть собранного пустят на выполнение майских указов Путина, разворовав большую.
К тому же само население многократно оплатит из своего кармана "выполнение" этих указов на бумаге, как сделали это сейчас, якобы повысив зарплату.

patrikk_1 26 июня 2018 | 11:55

У нас в районе несколько сетевых магазинов, которые соревнуются между собой низкими ценами, плюс множество мелких магазинчиков в переделанных квартирах на первых этажах, которые по-моему вообще налогов не платят.

zztop1960 26 июня 2018 | 12:01

patrikk_1: Как сейчас помню , в СССР тоже самое обещали , слово сдержали , ввели карточки и талоны

natalia2108 26 июня 2018 | 12:20

patrikk_1: У всех твоих сетевых магазинов один владелец из обоймы путинских миллиардеров.

vikwlad 26 июня 2018 | 12:07

Что интересно, и Путин и его холуи всё время чего-то обещают, но ничего не выполняют. Жалко что основная масса населения этого не замечает.

johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 11:34

" Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет" - значит надо СРОЧНО бежать покупать хотя бы соль, спички, крупы ...

compare 26 июня 2018 | 11:34

такоже,кем-то)),было обещано,что не будет изменения возраста выхода на пенсию....где это обещание? правильно,в "караганде",где все они и "живут",в забвении...

lenin3 26 июня 2018 | 12:05

compare: в принципе,Силуанов может и не врать,вы просто не обратили внимание на выражение"жизненно важные".Сделают список "жизненно важных":соль,сахар,гречка,хлеб,может,водку добават.Вот вам и правдивое обещание министра...

luger_max_otto 26 июня 2018 | 11:36

Врет, конечно. А точнее- любой рост цен можно объяснить чем угодно кроме роста налогов.

danko1 26 июня 2018 | 11:38

Врет.
Всё равно транспортные и прочие расходы разные по технологической цепочке окажут влияние на конечную цену.
И вообще полная глупость при стагнации экономики повышать налоги, что обеспечит только дальнейший спад, а не то, что Путин назвал ростом в 3%.
У нас даже рост ВВП в 5% в 80-е называли застоем, а роста даже в 3% сейчас при повышении налогов не будет, а будет дальнейший рост отставания от развитых стран.

mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 11:39


Поскольку высшие властные жулики, воры и бандиты находятся на полном гособеспечении, то для них никакого роста цен на важные товары не предвидится.

johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 11:50

mikhail_spb_: +1 ... он наверное себя и свое окружение имел в виду ...

neyexo 26 июня 2018 | 11:40

как эти допсредства соотносятся с расходами на ЧМ (ненужной их частью) ?

natayak 26 июня 2018 | 11:43

Конечно не будет! Просто жизненно важного у нас станет еще меньше.

allasc 26 июня 2018 | 11:45

все жизненно важные товары можно наити на помойке... - это будет следующее заявление Кремля

johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 11:52

allasc: угу ... в отличии от танков@Co, которые КАК ВСЕМ ИЗВЕСТНО! в любом сельпо по сходной цене всегда в наличии ....

eduard53 26 июня 2018 | 12:51

* * *
Грош цена любой кремлядской клятве
Вот уж больше века. Так и днесь –
Взлёту цен отыщут клептократы
Тьму причин, помимо НДС.

Список архи-важного товара
Не впервой ужмут, между собой
Гогоча, что оный преет даром
В мусорках структуры сетевой,

А попривередливей клиентам –
Танков-бомб любителям – в глуши
Тьма сельпо, где сим ассортиментом
Круглый год торгуют за гроши.

zavlabor 26 июня 2018 | 11:54

Обещаю обещать...

"...роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет."
И это говорит министр финансов! Как будто жизненно важные товары обитают в другом государстве, или у нас две несвязанные экономики.

vladimirgornitsky 26 июня 2018 | 11:54

Тут ключевые слова "жизненно важные". После повышения НДС с учетом льгот люди, конечно, останутся живы. Но жить будут существенно хуже.

vincenttt 26 июня 2018 | 11:59

Когда какая-то очередная путинская прошмандовка что-то обещает населению это всегда смешно!

tks 26 июня 2018 | 12:04

Неужели?? А на составляющие этих "жизненных", "необходимых" товаров, НДС тоже не будет повышаться?
Интересно, на каких дебилов, имбецилов и дегенератов рассчитаны подобные речуги?

blindpew_33 26 июня 2018 | 12:04

Ага, мели, Емеля.
Всё равно ведь отвечать не придётся.

kail34 26 июня 2018 | 12:12

Один такой уже руку на рельсы ложил,результат мы помним.если чинуша обещает,то обязательно кончается задницей для народонаселения...

nikolaitschi 26 июня 2018 | 12:15

А 620 миллиардов рублей дополнительных доходов поступит не из кармана конечных потребителей, т.е. народа, их даст аллах.

lisitsa1962 26 июня 2018 | 12:17

"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар."
Жванецкий вечен

menjadostali 26 июня 2018 | 12:20

Помнится и 4 года назад, когда ввели антисанкции, Медведев лично обещал, что повышения цен не будет, что мы все дешево импортозаместим, и что лично будет проверять цены в магазинах... Раза два он в магазины заходил... а потом сказал, что цены повышаются из-за объективных причин, и антисанкции и импортозамещение здесь не при чем... Они думают, что врать можно бесконечно, и что им кто-то верит?!!!

greeg1 26 июня 2018 | 12:21

Силуанов.
- Граждане!! После того, как мы введем 20% НДС, пенсионную реформу, остановим цены на бензин - мамой клянусь, вы не умрёте.

allasc 26 июня 2018 | 12:23

greeg1: вы станете стройный и красивый... вай вай

riots 26 июня 2018 | 12:35

А как же рыночная экономика ? И что в понятии министра является жизненно
необходимыми продуктами ? Опять хлеб ?

bekipp 26 июня 2018 | 12:42

Да 18% ндс уже перебор, а уж 20% так это как говорится - впереди планеты всей. Больше половины государстишко наше гребёт себе в закрома ничего не отдавая, не выполняя ни одной своей государственной функции. Забавно, что ещё так много " за".

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