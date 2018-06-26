Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет
Министр финансов Антон Силуанов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет.
В телеинтервью Силуанов также пообещал, что дополнительные средства от повышения НДС пойдут в социальную инфраструктуру.
Комментарии31
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yralez 26 июня 2018 | 11:33
Сивый мерин
danko1 26 июня 2018 | 11:46
yralez: Врет нагло.
Малую часть собранного пустят на выполнение майских указов Путина, разворовав большую.
К тому же само население многократно оплатит из своего кармана "выполнение" этих указов на бумаге, как сделали это сейчас, якобы повысив зарплату.
patrikk_1 26 июня 2018 | 11:55
У нас в районе несколько сетевых магазинов, которые соревнуются между собой низкими ценами, плюс множество мелких магазинчиков в переделанных квартирах на первых этажах, которые по-моему вообще налогов не платят.
zztop1960 26 июня 2018 | 12:01
patrikk_1: Как сейчас помню , в СССР тоже самое обещали , слово сдержали , ввели карточки и талоны
natalia2108 26 июня 2018 | 12:20
patrikk_1: У всех твоих сетевых магазинов один владелец из обоймы путинских миллиардеров.
vikwlad 26 июня 2018 | 12:07
Что интересно, и Путин и его холуи всё время чего-то обещают, но ничего не выполняют. Жалко что основная масса населения этого не замечает.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 11:34
" Министр финансов обещает, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет" - значит надо СРОЧНО бежать покупать хотя бы соль, спички, крупы ...
compare 26 июня 2018 | 11:34
такоже,кем-то)),было обещано,что не будет изменения возраста выхода на пенсию....где это обещание? правильно,в "караганде",где все они и "живут",в забвении...
lenin3 26 июня 2018 | 12:05
compare: в принципе,Силуанов может и не врать,вы просто не обратили внимание на выражение"жизненно важные".Сделают список "жизненно важных":соль,сахар,гречка,хлеб,может,водку добават.Вот вам и правдивое обещание министра...
luger_max_otto 26 июня 2018 | 11:36
Врет, конечно. А точнее- любой рост цен можно объяснить чем угодно кроме роста налогов.
danko1 26 июня 2018 | 11:38
Врет.
Всё равно транспортные и прочие расходы разные по технологической цепочке окажут влияние на конечную цену.
И вообще полная глупость при стагнации экономики повышать налоги, что обеспечит только дальнейший спад, а не то, что Путин назвал ростом в 3%.
У нас даже рост ВВП в 5% в 80-е называли застоем, а роста даже в 3% сейчас при повышении налогов не будет, а будет дальнейший рост отставания от развитых стран.
mikhail_spb_ 26 июня 2018 | 11:39
Поскольку высшие властные жулики, воры и бандиты находятся на полном гособеспечении, то для них никакого роста цен на важные товары не предвидится.
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 11:50
mikhail_spb_: +1 ... он наверное себя и свое окружение имел в виду ...
neyexo 26 июня 2018 | 11:40
как эти допсредства соотносятся с расходами на ЧМ (ненужной их частью) ?
natayak 26 июня 2018 | 11:43
Конечно не будет! Просто жизненно важного у нас станет еще меньше.
allasc 26 июня 2018 | 11:45
все жизненно важные товары можно наити на помойке... - это будет следующее заявление Кремля
johnbmw Евгений Большаков 26 июня 2018 | 11:52
allasc: угу ... в отличии от танков@Co, которые КАК ВСЕМ ИЗВЕСТНО! в любом сельпо по сходной цене всегда в наличии ....
eduard53 26 июня 2018 | 12:51
* * *
Грош цена любой кремлядской клятве
Вот уж больше века. Так и днесь –
Взлёту цен отыщут клептократы
Тьму причин, помимо НДС.
Список архи-важного товара
Не впервой ужмут, между собой
Гогоча, что оный преет даром
В мусорках структуры сетевой,
А попривередливей клиентам –
Танков-бомб любителям – в глуши
Тьма сельпо, где сим ассортиментом
Круглый год торгуют за гроши.
zavlabor 26 июня 2018 | 11:54
Обещаю обещать...
"...роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС до 20 процентов не будет."
И это говорит министр финансов! Как будто жизненно важные товары обитают в другом государстве, или у нас две несвязанные экономики.
vladimirgornitsky 26 июня 2018 | 11:54
Тут ключевые слова "жизненно важные". После повышения НДС с учетом льгот люди, конечно, останутся живы. Но жить будут существенно хуже.
vincenttt 26 июня 2018 | 11:59
Когда какая-то очередная путинская прошмандовка что-то обещает населению это всегда смешно!
tks 26 июня 2018 | 12:04
Неужели?? А на составляющие этих "жизненных", "необходимых" товаров, НДС тоже не будет повышаться?
Интересно, на каких дебилов, имбецилов и дегенератов рассчитаны подобные речуги?
blindpew_33 26 июня 2018 | 12:04
Ага, мели, Емеля.
Всё равно ведь отвечать не придётся.
kail34 26 июня 2018 | 12:12
Один такой уже руку на рельсы ложил,результат мы помним.если чинуша обещает,то обязательно кончается задницей для народонаселения...
nikolaitschi 26 июня 2018 | 12:15
А 620 миллиардов рублей дополнительных доходов поступит не из кармана конечных потребителей, т.е. народа, их даст аллах.
lisitsa1962 26 июня 2018 | 12:17
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар."
Жванецкий вечен
menjadostali 26 июня 2018 | 12:20
Помнится и 4 года назад, когда ввели антисанкции, Медведев лично обещал, что повышения цен не будет, что мы все дешево импортозаместим, и что лично будет проверять цены в магазинах... Раза два он в магазины заходил... а потом сказал, что цены повышаются из-за объективных причин, и антисанкции и импортозамещение здесь не при чем... Они думают, что врать можно бесконечно, и что им кто-то верит?!!!
greeg1 26 июня 2018 | 12:21
Силуанов.
- Граждане!! После того, как мы введем 20% НДС, пенсионную реформу, остановим цены на бензин - мамой клянусь, вы не умрёте.
allasc 26 июня 2018 | 12:23
greeg1: вы станете стройный и красивый... вай вай
riots 26 июня 2018 | 12:35
А как же рыночная экономика ? И что в понятии министра является жизненно
необходимыми продуктами ? Опять хлеб ?
bekipp 26 июня 2018 | 12:42
Да 18% ндс уже перебор, а уж 20% так это как говорится - впереди планеты всей. Больше половины государстишко наше гребёт себе в закрома ничего не отдавая, не выполняя ни одной своей государственной функции. Забавно, что ещё так много " за".