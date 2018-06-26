Умер поэт Андрей Дементьев
Известный поэт, радио— и телеведущий Андрей Дементьев скончался во вторник в Москве на 90-м году жизни, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в медицинских кругах.
«Андрей Дмитриевич скончался в 1-й Градской больнице после продолжительной болезни. Он совсем немного не дожил до 90 лет», — сказал собеседник «Интерфакса».
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