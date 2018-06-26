Сегодня на Чемпионате мира состоятся 4 матча
В группе C играют Австралия и Перу, а также Дания и Франция. Начало матчей в 17 часов по Москве. В 21 час на поле выйдут Исландия и Хорватия, а также Нигерия и Аргентина.
Накануне определились участники 1\8 финала в группах A и B. Сборная России сыграет с командой Испании, португальцы встретятся с Уругваем.
Комментарии1
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kanym 26 июня 2018 | 11:14
Любят в рашке повторять победные матчи, где можно посмотреть Уругвай-Рашка?