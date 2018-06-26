Harley-Davidson переводит часть производства в Европу из-за повышения пошлин

Глава Белого Дома Дональда Трамп сравнил решение компании с капитуляцией.

Дональд Трамп «удивлен, что Harley-Davidson стали первой из всех компаний, кто поднял белый флаг» в торговой войне США и ЕС. Об этом американский президент написал в своем «Твиттере». Трамп отметил, что упорно боролся за компанию, но она теперь избежит пошлин Евросоюза, который нанес США серьезный урон в торговле. И повышение тарифов для Harley – «лишь оправдание», — заключил президент.

Евросоюз повысил пошлины на американскую продукцию в ответ на действия США – в начале июня Дональд Трамп поднял тарифы на ряд европейских товаров.

В Harley-Davidson объясняют, что рост пошлин на их продукцию в несколько раз увеличивает цену каждого мотоцикла более чем на две тысячи долларов. А суммарные потери для компании могут составить почти 100 млн. долларов в год.

Пошлины Евросоюза на ряд импортируемых из США товаров вступили в силу на прошлой неделе.