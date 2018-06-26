Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует лично посетить Олега Сенцова
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует лично посетить Олега Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья. Об этом Москалькова сказала агентству РИА. Ранее её украинская коллега Людмила Денисова поставила под сомнение данные о здоровье Сенцова, которые ей были предоставлены.
В интервью украинскому телеканалу 112 Москалькова рассказала, что Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат.
Комментарии8
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post_v 26 июня 2018 | 11:06
Турбьёрн Ягланд, случаем, письмо не через Почту России отправил?
"…а то письмо, в котором Вы просите помиловать Сенцова, мы не получили…"
danko1 26 июня 2018 | 11:09
post_v: И как долго полицайка будет планировать посещение?
Хотя от той защитницы силовиков и их преступлений толка в любом случае не будет.
Это плевок всем россиянам назначение её главным правозащитником.
olegleon 26 июня 2018 | 11:11
post_v: а это случаем не протокольное письмо было? "Поменяйте фамилию Савченко на Сенцов и отправьте письмо"
noxepy_7_40_ 26 июня 2018 | 11:10
Так и представляю себе. Приходит, такая, Москалькова, типа : " - К Сенцову. А ей: "Они не велели беспокоить. Почивают после второго завтраку".
nikolaitschi 26 июня 2018 | 11:10
А чем Москалькова отличается от начальника колонии? Усы не так быстро растут?
luger_max_otto 26 июня 2018 | 11:13
После той ахинеи, которую она распространяла... Ей веры нет. Никакой.
henry52 26 июня 2018 | 11:14
Главное -- близко ее не подпускать, а то ведь заляпает мундирчик кровью....
kanym 26 июня 2018 | 11:16
Возможно ли в стране, где уполномоченный по правам человека генерал полиции, вообще защита прав человека?