Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова планирует лично посетить Олега Сенцова и разобраться в противоречивой информации о состоянии его здоровья. Об этом Москалькова сказала агентству РИА. Ранее её украинская коллега Людмила Денисова поставила под сомнение данные о здоровье Сенцова, которые ей были предоставлены.

В интервью украинскому телеканалу 112 Москалькова рассказала, что Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат.